Uzmanlar 2100 yılında hamside büyük kayıp yaşanacağını söylüyor
24.12.2025 12:48
İHA
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, gelecekte Karadeniz'de hamsi avının git gide azalacağını gösteriyor. Yapılan son araştırmalar, hamsilerin göç ve üreme davranışlarında dikkat çekici değişimler yaşadığını ortaya koyuyor.
Akademisyenlerin yaptığı çalışmalarda hamsilerin insan kaynaklı çevresel etkiler ve iklim değişikliği sebebiyle göç rotalarının ve yaşam alanlarının değiştiği belirlendi. Yapılan bilimsel çalışmalarda ise değişen iklim senaryolaının hamsilerin habitatlarını olumsuz etkilediği ve Karadeniz'in güney kıyılarının gelecekte artık hamsilerin yaşamı için uygun bir alan olmayacağı öngörülüyor.
HAMSİDE DÖNEMSEL AV VERİMİ
İklim değişikliği ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle hamsinin göç davranışının değiştiğini gözlemlediklerini dile getiren Doç. Dr. Yusuf Ceylan "Daha önceki çalışmalarda da bilim adamları hamsinin göç davranışının değiştiğini ifade etmişlerdi. Hatta daha önce bizim karasularımızda üremeyen hamsinin üremeye başladığı da ortaya çıkmıştı. Dönem dönem bölgede erken hamsi olmuştu ama bu denli av verimine hiç rastlamamıştık. İklim değişikliği, insan kaynaklı etkilerden dolayı hamsinin de göç davranışında bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
2100 YILINDA HAMSİDE BÜYÜK KAYIP ÖNGÖRÜLÜYOR
2100 yılında hamside büyük bir kayıp yaşanacağına dikkat çeken Ceylan "Değişen iklim senaryolarının etkisiyle hamsinin uygun habitatlarının gelecekteki değişimlerini araştırmaya çalıştık. Öngörümüz; hamsi için, özellikle Karadeniz’in güney kıyıları uygun habitat olmaktan çıkmış. Bu da biokütle olarak hamside büyük bir kayıp yaşayacağımız anlamına geliyor. Özellikle 2100 yılında. Hamsiyi biraz özleyeceğiz. Hamsi besin zincirinde en alt basamakta olan bir tür. Hamsinin azalması özellikle predator türlerin bolluğunu da etkileyecek" ifadelerini kullandı.