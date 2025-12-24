Uzmanlar 2100 yılında hamside büyük kayıp yaşanacağını söylüyor

İklim değişikliği ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle hamsinin göç davranışının değiştiğini gözlemlediklerini dile getiren Doç. Dr. Yusuf Ceylan "Daha önceki çalışmalarda da bilim adamları hamsinin göç davranışının değiştiğini ifade etmişlerdi. Hatta daha önce bizim karasularımızda üremeyen hamsinin üremeye başladığı da ortaya çıkmıştı. Dönem dönem bölgede erken hamsi olmuştu ama bu denli av verimine hiç rastlamamıştık. İklim değişikliği, insan kaynaklı etkilerden dolayı hamsinin de göç davranışında bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz" dedi.