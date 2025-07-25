Uzmanlar açıkladı: Sizi en çekici kılan faktör ne?

Her iki ülkede de elde edilen veriler, gelir seviyesi yükseldikçe kişilerin kendilerini flört etmeye daha hazır hissettiklerini ve partner arayışına daha istekli olduklarını gösterdi. Ayrıca, çalışmanın ilk anketinden altı ay ya da bir yıl sonra yapılan takip araştırmalarında, yüksek gelirli bireylerin aşkı bulma oranının anlamlı şekilde daha yüksek olduğu tespit edildi.



Almanya’da yürütülen araştırma, bu etkinin erkeklerde kadınlara kıyasla biraz daha belirgin olduğunu gösterse de araştırmacılar, cinsiyetler arasındaki farkın istatistiksel olarak kayda değer olmadığını belirtti.



Prof. MacDonald, genç yetişkinlerin ekonomik belirsizlikler içinde ilişkiden keyif alamayacaklarını fark ettiklerini söyledi: “Gençler haftada 80 saat çalışıyorlarsa ya da gelecek yıl nerede yaşayacaklarını bilmiyorlarsa, bir ilişkiye enerjilerini veremeyeceklerini düşünüyorlar.”



Araştırma ayrıca, bir yıl içindeki gelir artışı ya da düşüşünün romantik ilişki arayışı üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığını, asıl önemli olanın genel finansal istikrar olduğunu ortaya koydu.



