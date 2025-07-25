Uzmanlar açıkladı: Sizi en çekici kılan faktör ne?
Toronto Üniversitesi öncülüğünde yürütülen iki ayrı araştırma, gelir düzeyinin romantik ilişki arayışı üzerindeki etkilerini ortaya koydu.
Paranın mutluluğu satın alamayacağı sıkça söylenen bir ifade. Ancak son bulgular, finansal durumun aşkı bulma ihtimali üzerinde düşündüğümüzden daha büyük bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Marriage and Family dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yüksek gelire sahip bekâr bireylerin romantik ilişkilere daha hazır hissettiklerini ve aşkı bulma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.