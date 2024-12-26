Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor

Bilim insanları, doğduğunuz ay ve zeka arasındaki bağlantıyı inceledi. Ortaya çıkan veriler son derece dikkat çekiciydi. Araştırmalarda en zeki çocukların hangİ ayda doğduğu açıklandı ve bu ayda doğan çocuklar yüksek başarı gösterdiği vurgulandı. Peki, en zeki çocuklar hangi ayda doğuyor? İşte yanıtı.

Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor - 1

Bilim insanları tarafından 1 milyonun üzerinde öğrencinin verileri dikkate alınarak yapılan çalışmada, en zeki çocukların hangi ayda doğdukları tespit edildi.

YAŞAM HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor - 2

Doğum ayı ve zeka arasındaki bağnatıyı inceleyen araştırmacılar 6 ile 15 yaş arasındaki çocukların ABD'deki okul performansları dikkate alınarak yapılan çalışmada şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor - 3

Yapılan çalışmalar kapsamında bu ayda doğan çocukların daha yüksek zekaya sahip olabileceği bulgusuna ulaşıldı. Bu bulgular, çocukların doğum ayının zeka gelişimi üzerinde etkili olabileceği yönünde ilginç bir perspektif sunuyor.

Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor - 4

Eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıktıkları belirlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen bilim insanları, Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı olduklarını ortaya çıkardı.

Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor - 5

ABD okul şartları dikkate alınarak hazırlanan çalışma, okula başlangıç yaşını 6 olarak belirledi. Eylül ila aralık ayları arasında doğan çocukların yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda okula başlamasına dikkat çektiler.

Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor - 6

EN ZEKİ ÇOCUKLAR BU AYDA DOĞUYOR

Araştırmacılara göre eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performansları, diğer aylarda doğan çocuklardan daha fazla. Belirgin olan bu fark ortaokul ve lise dönemi için geçerli sayılıyor. Ancak değişken olarak üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde eden öğrenciler bulunuyor.

Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor - 7

AĞUSTOS AYI: SPOR YETENEĞİ

Çalışmaya benzer bir şekilde yürütülen araştırmada ise sonbahar ve kış aylarında doğan çocukların diğer aylarda doğanlara göre daha uzun bir yaşam ömrüne sahip olduğu belirtildi.

Ağustos ayında doğan çocuklar akademik anlamda başarısız gösterilse de, spor alanındaki en yetenekli isimlerin bu ayda doğanlar arasında yer alıyor. Spor alanında adını duyuran en yıldız oyuncuların birçoğu bu ayda dünyaya gelmiş.

Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor - 8

EYLÜL İLE ARALIK AYLARINDA BEBEK BEKLEYENLER DİKKAT

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre, ABD'de çocukların okula başlama yaşı olan 6 yaş göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladıkları ve bu durumun zeka seviyelerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor - 9

Bu araştırmalar, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini gösteriyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.

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