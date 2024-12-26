Uzmanlar açıkladı: Zeki çocuklar bu ayda doğuyor
Bilim insanları, doğduğunuz ay ve zeka arasındaki bağlantıyı inceledi. Ortaya çıkan veriler son derece dikkat çekiciydi. Araştırmalarda en zeki çocukların hangİ ayda doğduğu açıklandı ve bu ayda doğan çocuklar yüksek başarı gösterdiği vurgulandı. Peki, en zeki çocuklar hangi ayda doğuyor? İşte yanıtı.
Bilim insanları tarafından 1 milyonun üzerinde öğrencinin verileri dikkate alınarak yapılan çalışmada, en zeki çocukların hangi ayda doğdukları tespit edildi.