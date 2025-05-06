Uzmanlar açıklıyor: Eşiniz hakkında paylaşmamanız gereken 5 özel konu
Evlilikte güveni inşa etmek yıllar sürebilirken, onu yıkmak sadece birkaç dakika alabiliyor. Psikologlar, ilişkilerin temel taşlarından biri olan mahremiyetin korunmasının, çiftler arasında kalıcı güvenin oluşması için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.
Aile içi veya arkadaş çevresinde yapılan bazı paylaşımlar, farkında olmadan ilişkinin temeline zarar verebiliyor.
İşte uzmanlara göre, partneriniz hakkında kimseyle hatta en yakınlarınızla bile paylaşmamanız gereken beş hassas konu: