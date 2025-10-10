Uzmanlardan ''çöpe atmayın'' uyarısı: Yüksek oranda kalsiyum ve vitamin içeriyor

Her sebze, kendine özgü vitamin, mineral, polifenol ve diğer faydalı bileşenlerle donatılmıştır. Bu bileşenler; bağırsak sağlığını iyileştirmekten, iltihapları azaltmaya, sindirimi kolaylaştırmaktan kronik hastalıklar ve kanser riskini düşürmeye kadar birçok fayda sağlar. Ancak bazı sebzeler, diğerlerine göre çok daha fazla besin değeri sunabilir.