Uzmanlardan ''çöpe atmayın'' uyarısı: Yüksek oranda kalsiyum ve vitamin içeriyor

Bilim insanları, ''dünyadaki en sağlıklı ikinci sebze'' olduğu ifade edilen pancar yapraklarının çöpe atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Her sebze, kendine özgü vitamin, mineral, polifenol ve diğer faydalı bileşenlerle donatılmıştır. Bu bileşenler; bağırsak sağlığını iyileştirmekten, iltihapları azaltmaya, sindirimi kolaylaştırmaktan kronik hastalıklar ve kanser riskini düşürmeye kadar birçok fayda sağlar. Ancak bazı sebzeler, diğerlerine göre çok daha fazla besin değeri sunabilir.

BBC tarafından hazırlanan sağlıklı besinler listesinde ilk sırada ''sebzelerin kralı'' olarak anılan ıspanak yer alıyor. Ispanağı ise pancar yaprakları takip ediyor. Birçok kişi satın aldıktan sonra pancarın yapraklarını çöpe atmayı tercih ediyor ancak uzmanlara göre, bu yanlış oldukça bir alışkanlık. 

ABD’li gastroenterolog Will Bulsiewicz de, pancar yapraklarının besin değerleri açısından zengin olduğunu ifade ediyor. Bu bitki, içeriğinde yüksek oranda kalsiyum, demir, K vitamini ve B grubu vitaminleri (özellikle riboflavin) barındırıyor.

Epicurious'da yer alan haberde, pancar yapraklarının, köklerinden çok daha fazla antioksidan ve fitonutrient içerdiği aktarıldı. Ayrıca C vitamini, B6 vitamini, lif, potasyum, folat ve magnezyum açısından da mükemmel bir kaynak.

