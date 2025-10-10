Uzmanlardan ''çöpe atmayın'' uyarısı: Yüksek oranda kalsiyum ve vitamin içeriyor
Bilim insanları, ''dünyadaki en sağlıklı ikinci sebze'' olduğu ifade edilen pancar yapraklarının çöpe atılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Her sebze, kendine özgü vitamin, mineral, polifenol ve diğer faydalı bileşenlerle donatılmıştır. Bu bileşenler; bağırsak sağlığını iyileştirmekten, iltihapları azaltmaya, sindirimi kolaylaştırmaktan kronik hastalıklar ve kanser riskini düşürmeye kadar birçok fayda sağlar. Ancak bazı sebzeler, diğerlerine göre çok daha fazla besin değeri sunabilir.