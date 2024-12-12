Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime

İş arayanlar, özgeçmişlerini mükemmelleştirmek için aylarca zaman harcıyor, ancak yeni bir araştırma, kullanılan ifadelerin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Mississippi Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, narsistik kişilik özelliğine sahip bireylerin iş ilanlarında hangi anahtar kelimelere ilgi gösterdiğini inceledi.

Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime - 1

Mississippi Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, narsistik kişilik özellikleri taşıyan bireylerin, iş ilanlarında kullandıkları ifadeleri ortaya koydu.

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Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime - 2

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Çalışmada 248 katılımcıya narsistik kişilik özelliklerini ölçen Narsistik Kişilik Envanteri-16 testi uygulandı. Araştırmacılar, narsizm puanı yüksek olan katılımcıların hangi anahtar kelimelere ve ifadelere daha fazla ilgi gösterdiğini inceledi.

Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime - 3

SONUÇ ODAKLI, HIRSLI, İKNA EDİCİ

Araştırma sonuçları narsist kişilerin özellikle "sonuç odaklı", "hırslı" ve "ikna edici" gibi ifadeleri tercih ettiklerini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, "kalpıların dışında çıkma" ve "yaratıcı" gibi ifadelerin de narsist bireyler için çekici olduğu belirlendi.

Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime - 4

KURALLARI ESNETMEYE İSTEKLİ OLURLAR

Çalışmanın baş yazarı Dr. Jonathan Gay, narsistlerin genellikle kuralları esnetmeye istekli olduklarını belirtti.

Gay, "Narsist bir bireyin yapması beklenen şey, kendisi için kuralları esnetmeye istekli olmasıdır" dedi.

Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime - 5

Ancak, araştırmalar narsistlerin bazı sektörlerde olumsuz etkiler yaratabileceğini de gösteriyor. Özellikle muhasebe gibi alanlarda, narsistik özellikler dolandırıcılık gibi etik olmayan davranışlarla ilişkilendiriliyor.

Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime - 6

Profesör Scott Jackson, narsisizmin dolandırıcılık ve manipülasyonla ilişkilendirilen bir kişilik özelliği olduğunu belirtti.  Yüksek narsistik özelliklere sahip bireylerin, muhasebe ihlallerine daha yatkın oldukları ifade edildi.

Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime - 7

YÖNETİCİLERİN ÇOĞU NARSİST

Öte yandan, Dr. Gay, narsistlerin bazı alanlarda daha başarılı olabileceklerini söyledi. Özellikle yenilikçi fikirler geliştirebilecek ve güçlü satış yeteneklerine sahip kişiler olarak iş dünyasında yer alabilecekleri vurgulandı. Yöneticilerin genellikle yüksek derecede narsist olduğu da yapılan başka araştırmalarla doğrulandı.

Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime - 8

Araştırma, işverenleri ve işe alım uzmanlarını iş ilanlarında kullandıkları dil konusunda dikkatli olmaları için uyarıyor. Dr. Gay, "Eğer hırslı, kendine güvenen ve belki de biraz narsistik birini istiyorsanız, bu dili kullanın. Ancak finansal doğruluğa önem veriyorsanız, bu terimleri kullanırken dikkatli olmalısınız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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