Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime
İş arayanlar, özgeçmişlerini mükemmelleştirmek için aylarca zaman harcıyor, ancak yeni bir araştırma, kullanılan ifadelerin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Mississippi Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, narsistik kişilik özelliğine sahip bireylerin iş ilanlarında hangi anahtar kelimelere ilgi gösterdiğini inceledi.
Mississippi Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, narsistik kişilik özellikleri taşıyan bireylerin, iş ilanlarında kullandıkları ifadeleri ortaya koydu.