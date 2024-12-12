Uzmanlar ortaya çıkardı: Özgeçmişinizde narsist olabileceğinizi gösteren 3 kelime

Araştırma, işverenleri ve işe alım uzmanlarını iş ilanlarında kullandıkları dil konusunda dikkatli olmaları için uyarıyor. Dr. Gay, "Eğer hırslı, kendine güvenen ve belki de biraz narsistik birini istiyorsanız, bu dili kullanın. Ancak finansal doğruluğa önem veriyorsanız, bu terimleri kullanırken dikkatli olmalısınız" şeklinde açıklamalarda bulundu.