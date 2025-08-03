Uzmanlar uyardı: 7 yaşın altındaki çocuklar asla içmemeli

FSA, 10 yaş altındaki çocukların ise bu tür içeceklerden sadece 350 ml (yaklaşık bir kutu gazlı içecek kadar) tüketmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ebeveynlere, ürün satın almadan önce içeriğinde gliserol olup olmadığını öğrenmeleri önerildi.

Daha önce de uzmanlar, 8 yaş altı çocukların gliserol içeren buzlu içeceklerden uzak tutulması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Çeşit çeşit renkleri ve tatlı aromaları nedeniyle çocuklar arasında oldukça popüler olan bu içeceklerin, ciddi riskler barındırdığına dair bilimsel veriler gün yüzüne çıktı.