Uzmanlar uyardı: 7 yaşın altındaki çocuklar asla içmemeli
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte soğuk içeceklere olan talep arttı. Ancak İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), 7 yaş altındaki çocukların dondurulmuş içecekleri tüketmemeleri konusunda kritik bir uyarıda bulundu.
FSA tarafından yapılan açıklamada, özellikle gliserol içeren slush (aromalı dondurulmuş içecek) gibi serin alternatiflerin 7 yaş altı çocuklar tarafından kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, bu tür içeceklerin sağlık açısından tehlikeli olan gliserol yönünden zengin olduğunu belirterek uyardı.