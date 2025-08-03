Uzmanlar uyardı: 7 yaşın altındaki çocuklar asla içmemeli

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte soğuk içeceklere olan talep arttı. Ancak İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), 7 yaş altındaki çocukların dondurulmuş içecekleri tüketmemeleri konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

Uzmanlar uyardı: 7 yaşın altındaki çocuklar asla içmemeli - 1

FSA tarafından yapılan açıklamada, özellikle gliserol içeren slush (aromalı dondurulmuş içecek) gibi serin alternatiflerin 7 yaş altı çocuklar tarafından kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, bu tür içeceklerin sağlık açısından tehlikeli olan gliserol yönünden zengin olduğunu belirterek uyardı.

DÜNYA HABERLERİ

Uzmanlar uyardı: 7 yaşın altındaki çocuklar asla içmemeli - 2

Mirror'da yer alan haberde, “7 yaş altındaki çocuklar, gliserol içeren slush içecekleri kesinlikle tüketmemelidir'' ifadeleri yer aldı.

Gliserol maddesinin çocuklarda mide bulantısı, baş ağrısı, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), şok ve bilinç kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği aktarıldı.

Uzmanlar uyardı: 7 yaşın altındaki çocuklar asla içmemeli - 3

FSA, 10 yaş altındaki çocukların ise bu tür içeceklerden sadece 350 ml (yaklaşık bir kutu gazlı içecek kadar) tüketmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ebeveynlere, ürün satın almadan önce içeriğinde gliserol olup olmadığını öğrenmeleri önerildi. 

Daha önce de uzmanlar, 8 yaş altı çocukların gliserol içeren buzlu içeceklerden uzak tutulması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Çeşit çeşit renkleri ve tatlı aromaları nedeniyle çocuklar arasında oldukça popüler olan bu içeceklerin, ciddi riskler barındırdığına dair bilimsel veriler gün yüzüne çıktı.

Uzmanlar uyardı: 7 yaşın altındaki çocuklar asla içmemeli - 4

British Medical Journal (BMJ) tarafından yayımlanan bir araştırma, son altı yılda Birleşik Krallık ve İrlanda’da 2 ile 7 yaş aralığındaki 21 çocuğun, bu içecekleri tükettikten sonra acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, gliserol zehirlenme sendromu adı verilen bir durumun bu vakalarda yaygın olduğu belirlendi. Gliserol, aromalı soğuk içeceklerde tam donmayı önlemek amacıyla kullanılan doğal bir tatlandırıcı olarak biliniyor. Ancak aşırı tüketimi; hipoglisemi, bilinç kaybı ve kanda asit birikimine yol açabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER