Uzmanlar uyarıyor. Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında son tarih 31 Aralık

Aynı zamanda hayvan terk etmenin de ağır yaptırımları olduğunun altını çizen Çoban, hayvanını terk eden sahiplerin de PETVET üzerinden tespit edilebildiğini ifade etti. Sahipli bir hayvanın terk edilmesi halinde Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü tarafından hayvan sahibine 86 bin 350 lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Mikroçip uygulamasının hayvanları korumak, terk edilmenin önüne geçmek ve sorumlu hayvan sahipliğini yaygınlaştırmak için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çoban, tüm evcil hayvan sahiplerini yasal sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.