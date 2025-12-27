Uzmanlar uyarıyor. Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında son tarih 31 Aralık
27.12.2025 17:10
İHA
31 Aralık'a kadar kedi ve köpeklerine çip taktırmayan evcil hayvan sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanacak. Uzmanlar evcil hayvan sahiplerini yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda uyardı.
Kırıkkale'de görev yapan Uzman Veteriner Hekim Coşkun Tuna Çoban, mikroçip uygulamasının sadece bir prosedür değil, hayvanların hayvanların güvenliği ve sahiplerin sorumluluğunun netleşmesi açısından da hayati önem taşıdığının altını çizdi. Uzman isim, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 6 aylık ve üzeri tüm kedilerin ve gelinciklerin mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmelerinin zorunluluğunu hatırlattı. Kaybolan evcil hayvanların mikroçip sayesinde ulaşmanın kolaylığını ifade eden Çoban, aynı zamanda mikroçip sayesinde de hayvanların sağlık geçmişlerinin sistem üzerinden takip edilebilmesinin büyük bir avantaj sağladığını söyledi.
ÇİP TAKTIRMAYANA 8 BİN 306 TL CEZA
Uygulamanın veteriner hekimler tarafından çok kısa bir sürede yapıldığını anlatan Çoban, güncel çip ücretinin yaklaşık 600 Tl olduğunu belirtti. Uzman isim, belirlenen süre içinde mikroçip taktırmayan ve PETVET kaydını yaptırmayan evcil hayvan sahiplerine yaklaşık 8 bin 306 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini söyledi.
TERK EDEN HAYVAN SAHİBİNE 86 BİN 350 TL CEZA
Aynı zamanda hayvan terk etmenin de ağır yaptırımları olduğunun altını çizen Çoban, hayvanını terk eden sahiplerin de PETVET üzerinden tespit edilebildiğini ifade etti. Sahipli bir hayvanın terk edilmesi halinde Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü tarafından hayvan sahibine 86 bin 350 lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Mikroçip uygulamasının hayvanları korumak, terk edilmenin önüne geçmek ve sorumlu hayvan sahipliğini yaygınlaştırmak için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çoban, tüm evcil hayvan sahiplerini yasal sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.