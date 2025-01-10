Uzmanlara göre dikkat sürenizi artırmanın 5 yolu: Odaklanmakta güçlük çekenler için ideal

DİKKAT DAĞITICI ŞEYLERİ SINIRLAYIN

Çalışma ortamınızda dikkat dağıtacak cep telefonlarınızı veya diğer cihazları uzak tuttuğunuzdan emin olun. Telefonunuzu tüm bildirimlerde sessiz moda almaya çalışın ve hatta dikkatinizin dağılmaması ve işinize tamamen odaklanmanız için bir zamanlayıcı ayarlayın. Hatta gereksiz bildirimleri kapatmayı ve muhtemelen 5 dakikadan fazla dijital olarak dikkatiniz dağılırsa işe odaklanmanızı hatırlatan bir uygulama kullanmayı deneyin.