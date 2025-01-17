Uzun gelincik sendromu nedir? En çok kadınlar maruz kalıyor
İlk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerde ortaya çıktığı tahmin edilen uzun gelincik sendromu, kurumsal hayatta daha çok çalışan kişilerin hem ekip arkadaşları hem de yöneticileri tarafından görmezden gelinmesi durumu olarak açıklanıyor. Uzmanlar, iş hayatında kadınların erkeklere oranla daha fazla uzun gelincik sendromu yaşadığını öne sürüyor.
İş yerinde hedeflerinizi daha yükseğe taşımaya çalıştığınızda engelleniyorsanız ya da yenilikçi fikirleriniz sürekli olarak eleştiriliyorsa, uzun gelincik sendromuyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz.