Uzun gelincik sendromu nedir? En çok kadınlar maruz kalıyor

Bazı iş yerlerinde yüksek performans gösteren çalışanlar, kıdemli meslektaşları veya yöneticileri tarafından dışlanabilirler. Bu tür bir dışlanma; kızgınlık, küskünlük, öfke gibi duyguları doğurabilir ve yüksek performanslı kişilerin kendilerine olan güvenlerini sarsabilir.

Bunun yanı sıra, "sahte mütevazılık" da bu sendromun bir yansıması olabilir. Başarılarını gizlemeye çalışan kişiler, olumsuz tepkilerden kaçınmaya çalışırken, iş yerinde kendilerini mutsuz ve değersiz hissedebilirler. Bu da potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarına engel olur.