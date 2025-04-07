Uzun süre tok tutuyor: Sağlıklı bir yaşam için diyet değişikliği

1. KAHVALTINIZDA PROTEİN VE LİF BULUNDURUN

Şekerli tahıllar ve beyaz ekmek yerine yüksek proteinli, yüksek lifli bir kahvaltı (yumurta, yoğurt, chia pudingi veya fıstık ezmeli tam tahıllı tost gibi) deneyin. Bu sizi daha uzun süre tok tutacak ve enerji düşüşünüzü geciktirecektir.





