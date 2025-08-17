Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı

Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Akdeniz diyeti, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle birçok beslenme uzmanı tarafından tercih ediliyor. Akdeniz diyetinin içerisinde yer alan bazı besinler, uzun yaşam ile ilişkilendiliyor.

Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı - 1

Mirror'da yer alan habere göre, araştırmalar Akdeniz diyetinin kalp hastalıkları riskini yüzde 25, erken ölüm riskini ise yüzde 23 oranında azaltabileceğini gösteriyor. Beslenme uzmanı Phil Bianchi, bu diyeti uygularken sofralardan eksik edilmemesi gereken 8 temel gıdayı ise şu şekilde sıralıyor: 

YAŞAM HABERLERİ

Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı - 2

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağında bulunan oleocanthal maddesi; kötü kolesterolü düşürme, felç riskini azaltma, demans ve Alzheimer’ı önleme, tip 2 diyabet riskini azaltma, tansiyonu düşürme, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlama ve kanser riskini tetikleyen DNA hasarını engelleme gibi birçok fayda sunuyor.


Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı - 3

ISPANAK

Ispanak, vücutta kan şekerini düzenlemesinin yanı sıra kemik sağlığını da destekliyor.


Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı - 4

BALIK

Protein kaynağı olarak kırmızı ete göre daha sağlıklı bir alternatif olan balık, Akdeniz diyetinin vazgeçilmez parçası. Uskumru, karides gibi düşük doymuş yağ içeren deniz ürünleriyle oldukça dengeli öğünler hazırlayabilirsiniz.




Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı - 5

ESMER PİRİNÇ

Lif ve protein bakımından zengin olan esmer pirinç, kolesterolü düşürmede etkili bir besin.

Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı - 6

NOHUT

Lif açısından zengin olan nohut, ruh sağlığı üzerinde de pozitif etkiler yaratıyor.

Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı - 7

DOMATES

Taze ya da pişmiş olarak tüketilebilen domates, her öğüne uyum sağlayan çok yönlü bir sebze. Soslardan salatalara, her tarife lezzet katıyor.

Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı - 8

BEYAZ PEYNİR

Akdeniz mutfağının olmazsa olmazı olan beyaz peynir, hem bağırsak hem de kemik sağlığı için oldukça doğru bir alternatif.

Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı - 9

BİBER

Antioksidan deposu olan biber, kalp hastalıkları ve kanser gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu etkiler taşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER