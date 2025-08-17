Uzun yaşamın anahtarı 8 besin: Beslenme uzmanı açıkladı
Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Akdeniz diyeti, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle birçok beslenme uzmanı tarafından tercih ediliyor. Akdeniz diyetinin içerisinde yer alan bazı besinler, uzun yaşam ile ilişkilendiliyor.
Mirror'da yer alan habere göre, araştırmalar Akdeniz diyetinin kalp hastalıkları riskini yüzde 25, erken ölüm riskini ise yüzde 23 oranında azaltabileceğini gösteriyor. Beslenme uzmanı Phil Bianchi, bu diyeti uygularken sofralardan eksik edilmemesi gereken 8 temel gıdayı ise şu şekilde sıralıyor: