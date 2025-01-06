Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor

ÇALIŞMANIN AYRINTILARI

Önceki çalışmalar, genç eşlerle evlenen erkeklerin daha uzun yaşadığını göstermişti ve kadınların da daha genç kocalarla evlenmeleri durumunda aynı sonucun geçerli olacağı düşünülmüştü. Ancak, Sven Drefahl'ın yeni çalışması, karısı yedi ila dokuz yaş daha genç olan erkeklerin ölüm riskinin, aynı yaşta olan çiftlere kıyasla yüzde 11 azaldığını, ancak erkek eşin karısından daha genç olması durumunda daha erken öldüğünü gösteriyor.