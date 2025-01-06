Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor
Uzun yaşamın sırrı, uzun yıllardır birçok kişi tarafından merak edilen ve farklı uzmanlar tarafından çeşitli bakış açılarıyla ele alınan bir konu haline geldi. Her uzman, yaşam süresini uzatmaya yönelik farklı öneriler sunarken, bu konuda yapılan araştırmalar da ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Bu araştırmalardan biri, erkeklerin kendilerinden 7 yaş genç kadınlarla evlendiklerinde, yaşam sürelerinin uzadığını öne sürüyor.
Yapılan bir araştırma, kendilerinden yedi ila dokuz yaş daha genç erkeklerle evlenen kadınların ölüm riskinin yüzde 20 arttığını ortaya koyuyor. Araştırmaaya göre, bir kadının yaşam beklentisi, kocasıyla olan yaş farkı ne kadar büyükse, o kadar kısalır.