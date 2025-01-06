Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor

Uzun yaşamın sırrı, uzun yıllardır birçok kişi tarafından merak edilen ve farklı uzmanlar tarafından çeşitli bakış açılarıyla ele alınan bir konu haline geldi. Her uzman, yaşam süresini uzatmaya yönelik farklı öneriler sunarken, bu konuda yapılan araştırmalar da ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Bu araştırmalardan biri, erkeklerin kendilerinden 7 yaş genç kadınlarla evlendiklerinde, yaşam sürelerinin uzadığını öne sürüyor.

Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor - 1

Yapılan bir araştırma, kendilerinden yedi ila dokuz yaş daha genç erkeklerle evlenen kadınların ölüm riskinin yüzde 20 arttığını ortaya koyuyor. Araştırmaaya göre, bir kadının yaşam beklentisi, kocasıyla olan yaş farkı ne kadar büyükse, o kadar kısalır.

YAŞAM HABERLERİ

Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor - 2

Kendilerinden yedi ila dokuz yaş daha genç bir partnerle evlenen kadınlar, her iki partnerin de aynı yaşta olduğu çiftlere kıyasla ölüm risklerini yüzde 20 artırır.

Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor - 3

YAŞ FARKI YAŞAM SÜRESİNİ NASIL ARTIRIR?

Almanya'nın Rostock kentindeki Max Planck Demografik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bu yeni çalışma, evliliğin nasıl yaşam süresini uzattığına dair varsayımları değiştirmektedir.

Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor - 4

Bunun nedeni, eşlerin birbirlerine sunduğu destek sistemlerindeki iyileşmeler ve daha genç bir eşin yaşlı eşin hasta olması durumunda bakım sağlayabileceği varsayılan psikolojik faydalardır.

Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor - 5

ÇALIŞMANIN AYRINTILARI

Önceki çalışmalar, genç eşlerle evlenen erkeklerin daha uzun yaşadığını göstermişti ve kadınların da daha genç kocalarla evlenmeleri durumunda aynı sonucun geçerli olacağı düşünülmüştü. Ancak, Sven Drefahl'ın yeni çalışması, karısı yedi ila dokuz yaş daha genç olan erkeklerin ölüm riskinin, aynı yaşta olan çiftlere kıyasla yüzde 11 azaldığını, ancak erkek eşin karısından daha genç olması durumunda daha erken öldüğünü gösteriyor.

Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor - 6

Araştırmada, Danimarka'da 1990 ile 2005 yılları arasındaki ölümlerin incelendiği belirtildi.

Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor - 7

Drefahl, çok farklı yaşlardaki eşlerle evlenen kadınların, sosyal normları ihlal ettikleri algısından kaynaklanan artan stresler ve daha az sosyal destek yaşadıklarını öne sürüyor.

Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor - 8

İLİŞKİLERDE İDEAL YAŞ FARKI

Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nde yeniden gündeme getirilen bir araştırma ise, aralarında beş yaş fark olan çiftlerin, yaşları birbirine yakın olan çiftlere göre ayrılma ihtimalinin yüzde 18 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Uzun yaşamın sırrı eş tercihi mi? Araştırmaya göre evlilikte yaş farkı ömrü uzatıyor - 9

Kurumdaki araştırmacılar, 2014 yılında yaptıkları araştırma kapsamında 3.000 kişiyi analiz ettiler.

Uzmanlar, çiftler arasındaki yaş farkı ne kadar büyükse, ayrılma ihtimallerinin de o kadar yüksek olduğu sonucuna vardı.

Örneğin, eşler arasında 10 yıl arayla doğanların ayrılma olasılığı yüzde 39 daha fazla.

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