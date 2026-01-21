Uzun yıllardan beri yaptığı mesleği gelişen teknolojiyle bitme noktasına geldi

Mesleği bilen ustaların sayısının gittikçe azalmasıyla antika saatlerin tamirini yapacak ustaları bulmanın da zorlaştığını söyleyen Sakarya, özellikle koleksiyonerler ve antika severler tarafından sıklıkla tercih edildiklerini anlattı:

"Antika olan mekanik saatleri bir insanın yapabilmesi için en az 2 yıl üzerinde çalışsın ki kalfa olabilsin, usta değil. Her saat birbirine benzemez, yapı olarak aynıdır ama çalışma sistemleri farklı olduğu için zordur. Usta kolay olunmuyor, 40 yıldır zamana hakikaten ayar vermeye çalışıyoruz. Bunu da yapabildiysek ne mutlu bize."