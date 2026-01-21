Uzun yıllardan beri yaptığı mesleği gelişen teknolojiyle bitme noktasına geldi
21.01.2026 16:04
İHA
Ordu'da saatçilik yapan Salih Sakarya, 10 metrekarelik dükkanında 40 yıldır zamana adeta "ince ayar" veriyor.
Uzun yıllardan beri bozuk saatleri tamir edip tekrar kullanıma uygun hale getiren Salih Sakarya, 40 yıldır saatçi olarak hizmet veriyor. 60 yaşındaki Sakarya, Ordu'daki 10 metrekarelik dükkanında kendi çabalarıyla mesleğini ilerletmeye çalışıyor.
Sakarya artık bu meslekte çırak yetişmediğini ve mesleği geleneksel yöntemle sürdürmeye çalışsa bile artık teknolojiye karşı duramadığını ifade etti.
Çabalarına rağmen mesleğin de artık durma noktasına geldiğini belirten Sakarya, “Bizim arkamızdan çırak yetişmediği için biz gittikten sonra teknoloji bizi çok arayacak” dedi.
"KOLEKSİYONERLER VE ANTİKA SEVERLER TERCİH EDİYOR"
Mesleği bilen ustaların sayısının gittikçe azalmasıyla antika saatlerin tamirini yapacak ustaları bulmanın da zorlaştığını söyleyen Sakarya, özellikle koleksiyonerler ve antika severler tarafından sıklıkla tercih edildiklerini anlattı:
"Antika olan mekanik saatleri bir insanın yapabilmesi için en az 2 yıl üzerinde çalışsın ki kalfa olabilsin, usta değil. Her saat birbirine benzemez, yapı olarak aynıdır ama çalışma sistemleri farklı olduğu için zordur. Usta kolay olunmuyor, 40 yıldır zamana hakikaten ayar vermeye çalışıyoruz. Bunu da yapabildiysek ne mutlu bize."