Uzun yol şoförleri oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre uzun yol şoförleri oruç tutabilir mi?

UZUN YOL ŞOFÖRLERİ ORUÇ TUTMALI MI?

UZUN YOL ŞOFÖRLERİ ORUÇ BORCUNU NASIL KAZA EDER?

UZUN YOL ŞOFÖRLERİ ORUÇ İZNİ ALABİLİR Mİ?

UZUN YOL ŞOFÖRLERİ ORUÇ TUTARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

İslam’a göre yolcu konumunda olanlar için oruç tutmama imkanı tanınır. Bu, Kur’an-ı Kerim’de seferi durumlarda orucun ertelenebileceğine dair ayetlerden anlaşılır. Diyanet gibi güvenilir kaynaklar da bir kimsenin seferi hükmünde sayılabilmesi için en az 90 km ve üzeri mesafeye yolculuk yapmasının yeterli olduğunu bildirir. Uzun yol şoförleri genellikle bu mesafeyi aştığı için yolculuk süresince oruç tutmayıp daha sonra kaza etmeleri mümkündür. Ancak sağlığı ve dikkat gereksinimlerini koruyabileceğini düşünen şoförler, seyir güvenliğini tehlikeye atmayacaksa oruç tutabilir. Burada karar verilirken sağlık, yol güvenliği ve kişisel koşullar esas alınmalıdır.Uzun yol şoförleri, seferi hükümden dolayı Ramazan ayında tutamadıkları oruçları daha sonra kaza etmekle yükümlüdür. Bu kaza, Ramazan bittikten sonra istenilen günlerde, kısa süre içinde veya farklı zaman aralıklarında yapılabilir. İslam âlimleri, kaza oruçlarının bir an önce tutulmasının daha uygun olduğunu belirtir. Kişi, seferi halden çıktığı zaman ilk fırsatta kaza oruçlarını yerine getirebilir. Kaza orucunda niyet, orucun farz olduğunu bilerek imsaktan önce yapılmalıdır. Bu uygulama, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre, Ramazan ayında tutulamayan her bir gün için ayrı ayrı oruç tutmayı gerektirir. Her günün orucu için ayrıca niyet edilmesi ve orucun imsak vaktinden iftar vaktine kadar sürdürülmesi gerekir. Böylece geçmiş borçlar tamamlanmış olur.İslam dini, seferi halinde olanlara oruç tutmama ruhsatı verir. Uzun yol şoförleri de sık sık seferi konumunda olduğu için oruç izni sayılabilecek bu ruhsattan yararlanabilir. Burada “izin” olarak kastedilen, Allah’ın yolculara tanıdığı kolaylıktan ibarettir. Kişi isterse yolculuk sırasında oruç tutmayıp daha sonra kaza oruçlarıyla borcunu ödeyebilir. Bu durum, Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi 184 ve 185. ayetlerinde yer alan hükümlere dayanır. Uygulamada, uzun yol şoförünün çalıştığı kuruma başvurarak resmi bir izin alması veya rapor sunması gibi bir zorunluluk yoktur. Önemli olan, dini hükümlere göre seferilik şartlarının oluşması ve sonrasında kaza orucunun tutulmasıdır.Uzun yol şoförlerinin oruç tutmayı tercih etmesi durumunda öncelikle sağlık durumunu ve sürüş güvenliğini göz önünde bulundurması gerekir. Gün içerisinde yorgunluk, uykusuzluk ve susuzluk hali yaşanabilir. Bunun yanı sıra yol, trafik ve hava koşulları da dikkate alınmalıdır. Bir diğer önemli nokta da sahur vaktinde yeterli ve dengeli besin tüketmektir. Sahurda hafif ama protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlar içeren bir öğün planlamak vücudu uzun süre zinde tutar. Sürüş esnasında, konsantrasyonu yüksek tutabilmek için mola planlaması yapmak ve gerektiğinde kısa molalarla dinlenmek önemlidir. Su tüketimi iftar ve sahur arasında doğru şekilde ayarlanmalı, fazla yağlı veya aşırı tatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.