Valide Sultan'ın puşidesi Eskişehirli kadınların elinde hayat buluyor. İki yıldır bu puşide üzerine çalışıyorlar

Çalışma kapsamındaki puşide çalışmalarında yer alan 55 yaşındaki Aynur Uzun, projesi ve süreci şöyle anlattı:

"Hanedana ait türbe örtülerini yapmaktayız. Bunlar zamanında hali hazırda yapılmış durumda ama yıprandıkları için biz aslında sadık kalarak onları yeniliyoruz. Bu, Cumhurbaşkanlığı projesi. Bir puşide uzun zaman alıyor. Bazısını yapmak iki sene bile sürüyor. Bir senede bitirdiklerimiz de var, bu desene göre değişiyor. Şu ana kadar Şehzade Şevket Efendi'nin puşidesini yaptık. Sonra bebek puşideleri de oldu."