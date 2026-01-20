Valide Sultan'ın puşidesi Eskişehirli kadınların elinde hayat buluyor. İki yıldır bu puşide üzerine çalışıyorlar
20.01.2026 22:35
İHA
Eskişehir'de kadınlar, 2 yıldır İstanbul Yavuz Selim Camisi'ndeki Hafsa Ayşe Sultan'ın kabrine serilecek olan puşideyi yenilemeye devam ediyorlar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Osmanlı Hanedanı'na ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi amacıyla 2016'da başlatılan imzalanan protokol kapsamında çalışmalar sürüyor. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Maraş Atölyesi'nde kadınlar da bu kapsamda yıpranan puşideleri yeniliyor.
Şimdi ise, yaklaşık iki senedir devam ettikleri Hafsa Ayşe Sultan'ın puşidesi üzerine onarım çalışması yapıyorlar. Haziran ayında tamamlanması beklenen puşidenin, İstanbul'daki Hafsa Ayşe Sultan Türbesi'ne gönderileceği belirtildi.
BAZEN BİR PUŞİDEYİ YAPMAK İKİ YIL SÜRÜYOR
Çalışma kapsamındaki puşide çalışmalarında yer alan 55 yaşındaki Aynur Uzun, projesi ve süreci şöyle anlattı:
"Hanedana ait türbe örtülerini yapmaktayız. Bunlar zamanında hali hazırda yapılmış durumda ama yıprandıkları için biz aslında sadık kalarak onları yeniliyoruz. Bu, Cumhurbaşkanlığı projesi. Bir puşide uzun zaman alıyor. Bazısını yapmak iki sene bile sürüyor. Bir senede bitirdiklerimiz de var, bu desene göre değişiyor. Şu ana kadar Şehzade Şevket Efendi'nin puşidesini yaptık. Sonra bebek puşideleri de oldu."
"İŞİMİZİ ZEVKLE SÜRDÜRÜYORUZ"
Uzun, şu anki çalışmalarının Hafsa Ayşe Sultan'ın puşidesi olduğunu söylüyor ve devam ediyor:
""Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Ayşe Sultan'ın puşidesi üzerinde çalışıyoruz. Yani ilmek ilmek işliyoruz, iğneyle kuyu kazıyoruz ama yaptığımız işi çok seviyoruz. Bu işi zevkle sürdürüyoruz. Bu puşidenin yapımı ise iki sene sürdü ve daha Haziran'da bitecek. Yani şu an da işimiz yarım. Puşidenin yapımı bitince İstanbul'daki Hafsa Ayşe Sultan Türbesi'ne gidecek."