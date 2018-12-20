Vampir Günlükleri'nin yıldızı Nina Dobrev: İki saatte bir yemek yiyorum
Vampir Günlükleri ile kariyerinde zirve yapan ünlü oyuncu Nina Dobrev bir dergide beslenme alışkanlıklarından bahsetti. Dobrev, düzenli olarak spor yaptığını ve iki saatte bir yemek yiyorum dile getirdi.
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Vampir Günlükleri ile yıldızı parlayan ve son olarak Then Came You filminde rol alan Nina Dobrev, Womnes's Health dergisine kapak oldu.
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Beslenme alışkanlıklaırnı anlatan ünlü oyuncu Nina Dobrev, "Sürekli acıkıyorum ve bu nedenle iki saatte bir yemek yiyorum" dedi.
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İlerleyen yaşında daha da tecrübelendiğini dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, "Yaş aldıkça daha bilinçli tercihler yapıyorum" diye konuştu.
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Sporsuz günü geçmediğini belirten Dobrev, "Buhar odasında bile olsa, mutlaka her gün terlemem lazım" şeklinde konuştu.