Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: ''Peribacalarını anımsatıyor''
Van Gölü'nde küresel iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak yaşanan çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.
Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliği taşıyan ayrıca dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini içinde barındıran Van Gölü, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle alan kaybetmeye devam ediyor.