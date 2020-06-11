Van Kedisi Villası'nda yeni kurallarla açılış hazırlığı

DHA 11.06.2020 - 10:57
"HASSAS DAVRANMAK ZORUNDAYIZ"
Ekim ayından bu yana kedi havuzlarının kapalı olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, yaz mevsimi ile birlikte havuzları da hafta sonu açacaklarını söyledi. En kısa sürede kedi evini ziyarete açacaklarını anlatan Prof. Dr. Kaya, "Gelen ziyaretçilere kural ihlaline asla müsaade etmeyeceğiz. Herhangi bir sıkıntı olması halinde tekrar kapatacağız. Burası koruma altında bulunan hayvanlarının bulunduğu yer. Biz bu açıdan çok daha hassas davranmak zorundayız" dedi.
"KEDİLER İNSANLARI ÖZLEDİ"
Prof. Dr. Kaya, "Kedilerin insanlarla teması özledikleri belli. Çünkü her gün çocuklar geliyordu, kedilerle oynuyordu. Personellerimiz bu eksiği gidermeye çalışıyor ama önceki hali gibi olamaz. Daha önce gelen ziyaretçiler kedileri besliyordu, seviyordu. Kedilerle oyun oynuyordu. Kedilerde böyle bir hayata alışıktı. Fakat pandemi onların hayatını da değiştirdi. Ama sağlığı garanti etmeden biz eski normalleşme adımlarını kesinlikle atmayacağız" diye konuştu.