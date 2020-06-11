Van Kedisi Villası'nda yeni kurallarla açılış hazırlığı

"KEDİLER İNSANLARI ÖZLEDİ"

Prof. Dr. Kaya, "Kedilerin insanlarla teması özledikleri belli. Çünkü her gün çocuklar geliyordu, kedilerle oynuyordu. Personellerimiz bu eksiği gidermeye çalışıyor ama önceki hali gibi olamaz. Daha önce gelen ziyaretçiler kedileri besliyordu, seviyordu. Kedilerle oyun oynuyordu. Kedilerde böyle bir hayata alışıktı. Fakat pandemi onların hayatını da değiştirdi. Ama sağlığı garanti etmeden biz eski normalleşme adımlarını kesinlikle atmayacağız" diye konuştu.