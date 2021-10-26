Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim

Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant'ın ölümünü sosyal medyadan gelen "Huzur içinde yat Kobe" bildirimlerini görünce öğrendiğini dile getirdi.

Haberler 26.10.2021 - 07:44

Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim - 1
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles Bölge Şerifi Departmanı'na ihmal ve özel hayatın ihlali suçlamalarıyla dava açtı. 


Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim - 2
Vanessa Bryant, yetkililerin olay yerinde Kobe ve Gianna'nın cesetlerinin fotoğraflarını paylaştığını aktardı.


Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim - 3
Vanessa Bryant'a kazadan ne zaman haberdar olduğu soruldu. Bryant, aile asistanlarının kendisine helikopter kazasından haber verdiğini ve beş kişinin kurtulduğunu söylediğini aktardı.

Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim - 4
Bryant, o sırada eşi ve kızının kurtulanlar arasında olduğunu sandığını dile getirdi.


Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim - 5
Vanessa Bryant, "Telefonuma bakıyordum ve kocamı aramaya çalışıyordum. Bir anda bildirimler gelmeye başladı. 'Huzur içinde yat Kobe' yazıyordu" dedi.

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