Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim

Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant'ın ölümünü sosyal medyadan gelen "Huzur içinde yat Kobe" bildirimlerini görünce öğrendiğini dile getirdi. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles Bölge Şerifi Departmanı'na ihmal ve özel hayatın ihlali suçlamalarıyla dava açtı. Vanessa Bryant, yetkililerin olay yerinde Kobe ve Gianna'nın cesetlerinin fotoğraflarını paylaştığını aktardı. Vanessa Bryant'a kazadan ne zaman haberdar olduğu soruldu. Bryant, aile asistanlarının kendisine helikopter kazasından haber verdiğini ve beş kişinin kurtulduğunu söylediğini aktardı. Bryant, o sırada eşi ve kızının kurtulanlar arasında olduğunu sandığını dile getirdi. Vanessa Bryant, "Telefonuma bakıyordum ve kocamı aramaya çalışıyordum. Bir anda bildirimler gelmeye başladı. 'Huzur içinde yat Kobe' yazıyordu" dedi.