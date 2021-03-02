Vanessa Bryant'tan, Evan Rachel Wood'a cevap: Aşağılık ve rahatsız edici

"26.01.2020 tarihli yanlış, duyarsız, karalayıcı ve iftira niteliğindeki tweetiniz aşağılık ve en hafif tabirle rahatsız edici. Bu tür davranışlar masum siyahilerin işlemedikleri suçlardan dolayı hapse girmelerinin nedenlerinden biri. Bir suçlama birini suçlu yapmaz.Davaya dair gerçekleri bilmiyorsunuz."