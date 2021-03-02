Vanessa Bryant'tan, Evan Rachel Wood'a cevap: Aşağılık ve rahatsız edici

Geçen yıl hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, ünlü oyuncu Evan Rachel Wood'un NBA yıldızının öldüğü gün onu tecavüzcü diye nitelemesinin aşağılık ve rahatsız edici olduğunu söyledi.

02.03.2021 - 06:34

Vanessa Bryant'tan, Evan Rachel Wood'a cevap: Aşağılık ve rahatsız edici - 1
Kobe Bryant'ın 26 Ocak 2020'deki ölümünden saatler sonra Westworld dizisinin 33 yaşındaki yıldızı Evan Rachel Wood, "Yaşanan şey trajik. Kobe'nin ailesi için üzgünüm. O bir spor kahramanıydı. Ayrıca tecavüzcüydü. Ve tüm bu gerçekler aynı anda var olabilir" ifadelerini kullandı.
Vanessa Bryant'tan, Evan Rachel Wood'a cevap: Aşağılık ve rahatsız edici - 2
Independent Türkçe'nin haberine göre; Instagram hesabından paylaşım yapan 38 yaşındaki Vanessa Bryant, Wood'un paylaşımının bir yıldan uzun bir süre sonra dikkatini çektiğini söyledi. Vanessa Bryant, Wood'un paylaşımına dair şu ifadeleri kullandı:
Vanessa Bryant'tan, Evan Rachel Wood'a cevap: Aşağılık ve rahatsız edici - 3
"26.01.2020 tarihli yanlış, duyarsız, karalayıcı ve iftira niteliğindeki tweetiniz aşağılık ve en hafif tabirle rahatsız edici. Bu tür davranışlar masum siyahilerin işlemedikleri suçlardan dolayı hapse girmelerinin nedenlerinden biri. Bir suçlama birini suçlu yapmaz.Davaya dair gerçekleri bilmiyorsunuz."
Vanessa Bryant'tan, Evan Rachel Wood'a cevap: Aşağılık ve rahatsız edici - 4
Bryant aynı mesajı o dönem, basketbol efsanesinin tecavüzcü olduğunu söyleyen film yapımcısı Abigail Disney'e de gönderdi.

Vanessa Bryant'tan, Evan Rachel Wood'a cevap: Aşağılık ve rahatsız edici - 5
Los Angeles Lakers takımının efsanevi oyuncusu Kobe Bryant 2003'te 19 yaşındaki bir otel çalışanına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.
Vanessa Bryant'tan, Evan Rachel Wood'a cevap: Aşağılık ve rahatsız edici - 6
Savcılar, davacının ifade vermeyi reddetmesi üzerine suçlamaları düşürmüştü. Davacı 2005'te başka bir dava açmış ancak mahkemeye başvurmadan uzlaşı sağlanmıştı.

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