Bilim insanları uyardı: Vantilatör kullanımı ölümcül hastalığa zemin hazırlıyor
Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, sıcak havalarda vantilatör kullanımının, kalp krizine yol açabileceğini ortaya koydu.
Araştırmada, sıcak ve nemli ortamlarda vantilatör kullanımının vücut sıcaklığı, kalp atış hızı ve terleme üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 20 gönüllü denek kullanıldı. Katılımcılar, 39 derece sıcaklık ve yüzde 49 nem oranına ayarlanmış bir iklim odasında, üçer saatlik dört farklı deneye tabi tutuldu.
Bu denemelerin ikisinde katılımcılar yeterli şekilde sıvı almış, deney öncesi 24 saat boyunca önerilen miktarda su içmişti. Üstelik deney sırasında da su içmelerine izin verildi. Diğer iki denemede ise katılımcılar sıvı kaybı yaşamış, su içmeleri ve su oranı yüksek gıdalar tüketmeleri yasaklanmıştı.