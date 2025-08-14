Bilim insanları uyardı: Vantilatör kullanımı ölümcül hastalığa zemin hazırlıyor







Bilim insanları, sıcak havalardan korunmak için şu yöntemleri öneriyor:

Güneş alan odalarda perdeleri ve camları kapalı tutun.

Sıcak çarpması belirtilerini öğrenin. Bu belirtiler gözlemlendiğinde nasıl müdahale edileceğini bilin.

SICAK ÇARPMASI NEDİR?

Yorgunluk, yüksek vücut sıcaklığı

Aşırı terleme, susuzluk hissi

Hızlı nefes alıp verme, hızlı kalp atışı

Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma

Soğuk ve solgun cilt, kol-bacak ve mide krampları

NHS’ye (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) göre, sıcak çarpmasından önce gelen ısı bitkinliğinin işaretleri ise şunlardır:

Bu semptomlar görülüyorsa, kişinin serinletilmesi ve su içmesi sağlanmalıdır. Eğer 30 dakika içinde belirtiler geçerse acil müdahale gerekmez. Ancak geçmiyorsa veya kötüleşiyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna danışılmalıdır.

Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının 40 dereceye veya daha fazlasına çıkmasıyla organ hasarı ve hayati tehlike oluşturabilir. Terlemenin durması, bilinç bulanıklığı, koordinasyon kaybı, nöbet geçirme ve bayılma gibi semptomlar da sıcak çarpmasının habercisi olabilir.