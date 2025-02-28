Varis hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre varis hastaları oruç tutabilir mi?

VARİS HASTALARI ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Varis hastaları oruç tutarken sıvı tüketimine özel önem vermeli, iftar ile sahur arasında mümkün olduğunca bol su içmelidir. Bu, kan dolaşımını destekleyerek pıhtı riskini azaltır. Yemek düzeni aşırı yağlı ve tuzlu olmamalı, yavaş ve ölçülü yemek tercih edilmelidir. Gün boyunca uzun süre ayakta kalmak veya sürekli oturmak yerine ara ara kısa yürüyüşler yapmak, bacak kaslarını çalıştırarak kan dolaşımını hızlandırır. Sıcaktan mümkün olduğunca kaçınmak, bacakları serin tutmak ve gerekiyorsa doktorun önerdiği varis çorabını kullanmak faydalı olur. Ayrıca akşamları bacakları yukarı kaldırarak bir süre dinlendirmek şişlik ve ağrıyı azaltır. İlaç kullananlar, doktorun belirlediği saatlerde ilaçlarını almayı ihmal etmemelidir.





VARİS HASTALARI ORUÇ TUTARKEN YETERLİ SIVI ALIMINI NASIL SAĞLAMALI?

VARİS HASTALARI ORUÇ TUTARKEN BESLENMELERİNİ NASIL DÜZENLEMELİ?

Ramazan’da gün boyu su tüketmek mümkün olmadığı için, iftar ile sahur arası düzenli aralıklarla su içmek gerekir. Ortalama 2-2,5 litre su tüketimi hedeflenmelidir. Başlangıçta orucu açarken birkaç bardak su içmek, midenin uyum sağlamasına ve vücudun susuzluk hissini azaltmasına yardımcı olur. Daha sonra akşam boyunca ve sahurda da belli aralıklarla su tüketmeye devam etmek gerekir. Ayrıca çorba, ayran veya bitki çayı gibi sıvı bakımından zengin içecekler tercih edilebilir. Özellikle tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden sakınılmalı çünkü bunlar gün içinde susama hissini artırabilir. Yaz aylarında ise terlemeye neden olan aktivitelerden kaçınmak veya serin ortamlarda durmak da sıvı kaybını önleyerek daha sağlıklı bir oruç dönemi sağlar.İftar ile sahur arasında en az iki öğün yapılması, bacak sağlığını korumak ve genel vücut direncini sürdürmek açısından faydalı olur. İftarda hafif gıdalarla başlanıp kısa bir mola verdikten sonra ana yemeğe geçilmesi, sindirimi kolaylaştırır. Sahur ise kesinlikle atlanmamalı; bu öğünde tok tutan, proteinden ve liften zengin besinler (örneğin yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek) tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu gıdalar, gün içinde vücudun su dengesini olumsuz etkileyip bacaklarda şişme riskini artırabilir. Ayrıca ağır ve bol yağlı yemekler, dolaşım üzerinde ek stres yaratabilir. Bol sebze, meyve ve lifli gıda tüketmek, kabızlığı da önleyerek varislere ek yük binmesini engeller. Böylelikle bacak toplardamarları daha rahat çalışır.