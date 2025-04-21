Vatikan nerede, ülke mi? Vatikan nereye bağlı, nüfusu ne kadar?
Hristiyanlık dinini Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan, bağımsız bir devlet olarak kabul edilir. İtalya tarihiyle benzer geçmişe sahip olan Vatikan’ın devlet başkanı Papa’dır. Ülkedeki yerleşik nüfus, bin civarında olurken hemen hemen her dönem turistik açıdan birçok ziyaretçi çeker. Hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından en küçük bağımsız ülkedir.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesiyle Vatikan ülkesi tekrar gündeme geldi. Tarihi ve dini önemiyle birlikte geniş bir mirasa sahip olan Vatikan, Kataloik Kilisesi’nin merkezi olarak ayrıca önemlidir. Avrupa Kıtası’nda yer alan Vatikan’ın resmi dili Latince ve İtalyanca’dır. Dünyanın en küçük ülkesi olması sebebiyle vize gereksinimi bulunmamaktadır. Peki Vatikan ülke mi, nerede? Vatikan devlet mi, nereye bağlı? İşte, merak edilen soruların yanıtları…