Vatikan nerede, ülke mi? Vatikan nereye bağlı, nüfusu ne kadar?

VATİKAN'IN DEVLET YAPISI NASILDIR?

İtalya ile 11 Şubat 1929’da akdedilen Lateran Anlaşması, Vatikan Şehir Devleti’nin bağımsızlığını sağlamış, Vatikan ve komşu İtalya’nın egemenlik haklarını karşılıklı olarak düzenlemiştir.



Vatikan’ın teokratik bir devlet yapısı bulunmakta olup, genel veya yerel seçim yapılmamaktadır.



Papa, Vatikan’ın Devlet Başkanı ve tüm dünyadaki Katoliklerin ruhani lideridir. Devlet işleri Devlet Sekreterliği eliyle yürütülmektedir.



Devlet Sekreterliği, Devlet Sekreteri (Başbakan) ve Genel İşler Sekreteri (İçişleri Bakanı) ile Devletlerle İlişkiler Sekreteri’nden (Dışişleri Bakanı) oluşmaktadır. Ayrıca, dini, sosyal, kültürel ve Kilise yönetimine ilişkin alanlarda 9 Kongregasyon, 6 Konsey ve 3 Dikaster diğer Bakanlıkları oluşturmaktadır.