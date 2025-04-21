Vatikan nerede, ülke mi? Vatikan nereye bağlı, nüfusu ne kadar?

Hristiyanlık dinini Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan, bağımsız bir devlet olarak kabul edilir. İtalya tarihiyle benzer geçmişe sahip olan Vatikan’ın devlet başkanı Papa’dır. Ülkedeki yerleşik nüfus, bin civarında olurken hemen hemen her dönem turistik açıdan birçok ziyaretçi çeker. Hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından en küçük bağımsız ülkedir.

Vatikan nerede, ülke mi? Vatikan nereye bağlı, nüfusu ne kadar? - 1

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesiyle Vatikan ülkesi tekrar gündeme geldi. Tarihi ve dini önemiyle birlikte geniş bir mirasa sahip olan Vatikan, Kataloik Kilisesi’nin merkezi olarak ayrıca önemlidir. Avrupa Kıtası’nda yer alan Vatikan’ın resmi dili Latince ve İtalyanca’dır. Dünyanın en küçük ülkesi olması sebebiyle vize gereksinimi bulunmamaktadır. Peki Vatikan ülke mi, nerede? Vatikan devlet mi, nereye bağlı? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

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Vatikan nerede, ülke mi? Vatikan nereye bağlı, nüfusu ne kadar? - 2

VATİKAN DEVLET Mİ, NEREYE BAĞLI?

Vatikan tarihi ve dini önemi ile birlikte dünyada tanınan bir bölgedir. Vatikan, bağımsız bir devlet olarak kabul edilirken İtalya’nın başkenti olan Roma sınırları içerisinde yer almaktadır.

Papa’nın yönetiminde bulunan dünyanın en küçük devleti, Katolik Kilisesi’nin merkezidir.

Vatikan nerede, ülke mi? Vatikan nereye bağlı, nüfusu ne kadar? - 3

Ziyaret etmeyi düşünenler için vize politikaları değişkenlik gösterirken genellikle vize istenmez.

Vatikan’da mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanır. Devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri yasa hükmündedir.

Vatikan nerede, ülke mi? Vatikan nereye bağlı, nüfusu ne kadar? - 4

100 kişilik İsviçre vatandaşı ve Katolik olması şart olan, geleneksel giysili muhafızlardan oluşan ve İsviçreli Muhafızlar olarak adlandırılan sembolik yapıda küçük bir ordusu vardır.

Vatikan nerede, ülke mi? Vatikan nereye bağlı, nüfusu ne kadar? - 5

VATİKAN'IN DEVLET YAPISI NASILDIR?

İtalya ile 11 Şubat 1929’da akdedilen Lateran Anlaşması, Vatikan Şehir Devleti’nin bağımsızlığını sağlamış, Vatikan ve komşu İtalya’nın egemenlik haklarını karşılıklı olarak düzenlemiştir.

Vatikan’ın teokratik bir devlet yapısı bulunmakta olup, genel veya yerel seçim yapılmamaktadır.

Papa, Vatikan’ın Devlet Başkanı ve tüm dünyadaki Katoliklerin ruhani lideridir. Devlet işleri Devlet Sekreterliği eliyle yürütülmektedir.

Devlet Sekreterliği, Devlet Sekreteri (Başbakan) ve Genel İşler Sekreteri (İçişleri Bakanı) ile Devletlerle İlişkiler Sekreteri’nden (Dışişleri Bakanı) oluşmaktadır. Ayrıca, dini, sosyal, kültürel ve Kilise yönetimine ilişkin alanlarda 9 Kongregasyon, 6 Konsey ve 3 Dikaster diğer Bakanlıkları oluşturmaktadır.

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