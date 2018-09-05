Venedik Film Festivali kırmızı halısında elbise kazası
ntv.com.tr
75. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında prömiyeri yapılan Vox Lux filminin kırmızı halısında elbise kazası yaşandı. Başrol oyuncuları Natalie Portman, Stacy Martin ve Raffey Cassidy elbise kazasını eğlenceli anlara dönüştürdü.
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175. Venedik Uluslararası Film Festivali tüm hızıyla sürüyor.
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2018 Venedik Film Festivali kapsamında dün Vox Lux filminin galası yapıldı.
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İtalya’nın Venedik kentindeki Sala Grande’de yapılan galaya filmin başrol oyuncuları da katıldı.
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Filmin üç ana karakterini canlandıran Natalie Portman, Stacy Martin ve Raffey Cassidy film gösterimi öncesi kırmızı halıda poz verdi.
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Oyunculara, filmin yönetmeni Brady Corbet de eşlik etti.
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Kırmızı halı seremonisi esnasında oyuncu Raffey Cassidy küçük bir kaza geçirdi.
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Cassidy’nin mavi elbisesinin tül eteği topuğuna takıldı.
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Eteğini ayakkabısından tek başına kurtarmayı başaramayan oyuncunun imdadına oyuncu arkadaşları yetişti.
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Natalie Portman ve Stacy Martin, Raffey Cassidy’nin elbisesini ayakkabısından kurtarmaya çalıştı.
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Bu çabaya yönetmen Brady Corbet de dahil oldu.
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Elbise operasyonu kameralara renkli görüntü verince oyuncular da bu durumdan eğlence çıkararak poz vermeye devam etti.
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12İşte Vox Lux filminin galasından yansıyan kareler...
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