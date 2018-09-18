İstanbul'a gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe'nin restoranında yemek yedi. Görüntüleri sosyal medyadan yayınlanan Maduro'ya ülkesindeki ekonomik kriz nedeniyle Venezuela muhalefetinin önde gelen isimleri tepki gösterdi.
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Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'a uğrayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşi Cilia ile birlikte dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu restoranda yemek yedi. Dünyaca ünlü isimlerle fotoğraflar ve videolar paylaşan Gökçe'nin Maduro ile çektiği görüntüler de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken bir diğer videoda Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyor.
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Nusret yemeğin ardından Maduro ve eşine üzerinde kendisiyle özdeşleşen saltbae haraketinin yaptığı fotoğrafın basılı olduğu tişört hediye etti.
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Maduro, Venezuela devlet televizyonuna yaptığı açıklama ile Nusret'te yemek yediğini doğrularken, "Nusret, şahsen yanımıza geldi. Sohbet ettik ve hoş zaman geçirdik. Kendisi bana birkaç kez Venezuela'yı çok sevdiğini söyledi" dedi.
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Venezuela Kongresi'nin eski başkanı muhalif lideri Julio Borges ise Twitter paylaşımında, "Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia sefa sürüyor" ifadelerini kullandı.