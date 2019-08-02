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Venezuela, güzellik yarışması kriterlerini değiştirdi

ntv.com.tr

Bugüne dek yedi Kainat Güzeli, altı Dünya Güzeli çıkaran Venezuela, artık yarışmalarda kadınların göğüs, bel ve kalça ölçülerine yer vermeme kararı aldı.

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    Dünya ve kainat güzelleriyle ünlü Venezuela’da artık bir kadının güzellik ölçütü ’90-60-90’ değil.

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    Miss Venezuela güzellik yarışması, artık yarışmacıların bel, kalça ve göğüs ölçülerini yarışmanın bir parçası olarak yayınlamayacak.

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    Dönüm noktası niteliğindeki bu karar, ülkenin dört bir yanından gelen 24 kadının mayo ve gece elbiseli olarak podyumda yürüyerek birbirleriyle rekabet ettiği yarışma için bir ilk.

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    Venezuela’da 1952’den beri yapılan güzellik yarışmalarında her zaman yarışmacıların ölçüleri izleyiciye aktarıldı. Organizatörler her zaman göğüs 90 cm, bel 60 cm ve kalça 90 cm ölçülerini en uygun oranlar olarak destekledi.

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    Şimdi, bu yeni önlemin olumlu bir vücut imajını teşvik edeceğini ve bir kadının vücudunun nasıl görünmesi gerektiği konusunda idealist şekilcilikle mücadeleye yardım edeceğini umuyorlar.

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    Eski Venezuela Güzeli ve organizasyon sözcüsü Gabriela Isler, yeni karar sonrası, “Bir kadının güzelliği 90-60-90 değildir. Hiçbirinin yeteneği bununla ölçülemez” dedi.

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    Venezuela, bugüne kadar yedi Miss Universe (Kainat Güzeli) ve altı Miss World (Dünya Güzeli) çıkardı.

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