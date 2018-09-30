Venüs retrosunda haftalık burç yorumları (1-7 Ekim 2018 astroloji)
ntv.com.tr
Yeni haftayla beraber, yepyeni bir sonbahar ayına başlıyoruz. Ekim ayı, çok fazla gezegen geçişinin olmayacağı, Kasım ayına kıyasla nispeten daha sakin bir ay olacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Ekim ayının gezegen hareketleri Merkür ve Venüs’ten gelecek. Merkür Terazi burcunda başlayacağı yolculuğuna, Akrep ve Yay burçlarında devam edecek. 11 Ekim’de Akrep burcuna geçecek olan Merkür, bizi biraz daha şüpheci, detaylarda boğulan, eleştirel bir enerji altında bırakabilir. Ay sonunda Yay burcuna geçişi ile bir sürü konuya ilgi duymaya başlayıp, hiç birinde derinleşemediğimizi hissedebiliriz.
Bu ayın en önemli hareketi Venüs’ten gelecek. Venüs, 5 Ekim’de Akrep burcunda Retro hareketine başlayacak. “Retro” kelimesini duyunca hemen korkar olduk, aslında korkmaya hiç gerek yok. Retro dönemlerinde, hayat bize geçmiş tecrübelerimizle yüzleşme hatta kapanacak konuların tamamen kapanıp rafa konma, açılması gereken konuların da açılıp hayatımızda yer edinmesi şansını verir. Böyle bakıldığında, Retro dönemleri ilgili gezegenin yoğun enerjisi altında olmamızı sağlar. Venüs Akrep burcunda yapacağı bu Retro hareketinde özellikle ikili ilişkilerimizde, aşkta, estetik konularında tekrar düşünmemizi ve hayattan alacak kredilerimizi toplayarak, ilerlememizi sağlayacak. Ekim ayının gündemi ilişkilerimiz olacak gibi duruyor. Herkese bol şans!
Her ay olduğu gibi, Ekim ayında da bir adet Yeni Ay, bir adet de Dolunay yaşayacağız. 9 Ekim’de Terazi Yeni Ay’ı, 24 Ekim’de Boğa Dolunayını yaşayacağız… Terazi, Koç, Akrep, Boğa, İkizler ve Yay burcundakiler bu ay yaşanacak Yeni Ay ve Dolunay’da başrolde olacaklar. Ay döngüleri, duygularımızı derinden tetikleyen dönemlerdir, ilgili dönemler geldiğinde etkilerini de paylaşacağım.
İç dünyanızın güneşinin parlamaya devam ettiği, sağlık, huzur, mutluluk ve aşk dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bir süredir, düşüncelerinizde yoğunlukla ilişkiniz, eşiniz veya ortağınız yer alıyor olabilir. Bu ay, geçmişte yaşanmış sorunlar gündeminize yerleşebilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa, daha önce yaşadığınız ilişkiniz ile ilgili yeni gelişmeler olabilir. Tesadüfi bir karşılaşmayı bile ilişkiyi tekrar başlatmak için sebep olarak görebilirsiniz. Yoğun bir istek ile sevdiğinizi yeniden denemeye ikna eder tavırlar içinde olabilirsiniz. Ve maalesef bu çaba içerisindeyken anlaşılmamak en büyük derdiniz olabilir. Aceleci ve biraz da baskıcı tavırlar yerine, çok daha ince, kibar ve düşünceli yaklaşımlar etkinizi artıracaktır.
Bol şans!
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, bu haftadan itibaren, ekim ayı boyunca, günlük rutin hayatınız ile ilgili olumlu değişimler yaşayabilirsiniz. Venüs’ün Retro hareketine geçmesi ile birlikte, hayatı “faydalı olmak” konusunda daha bir ciddiye alabilirsiniz. İş çevrenizdeki insanlara yaklaşımınız çok daha kibar ve olumlu olmaya başlayabilir. Günlük rutinlerinizi düzeltmek için yaratıcı çözümlerinizi hızla hayata geçirmek için ısrarcı olabilirsiniz.
Daha önceleri duygularınızın yoğunlaştığı insanlar varsa, bu hafta yüzleşmek ve duygularınızı açmak için yoğun bir istek içerisine girebilirsiniz.
Keyifli bir hafta dilerim.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, eğer evliyseniz, ciddi bir ilişkiniz varsa veya bir ortaklı yapı içerisindeyseniz, bir süredir hayatınızın kalanında bile kullanabileceğiniz önemli dersler yaşıyor olabilirsiniz.
Geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte de geçmişte yaşadığınız ve tam olarak kapatamadığınızı hissettiğiniz ilişkileri kapatma kararı alabilir veya tam tersi uzun zamandır kalbinizde olan hislerinizin artık dizginlenemediğini fark edip, yepyeni açılımlarda bulunabilirsiniz. Fakat bu haftadan itibaren, kararlarınızı baştan sorgulama sürecine girebilirsiniz. Yani, ilişkileriniz ile ilgili kafanız karışık, bir süre daha da karışık kalacağa benziyor…
Şans dolu bir hafta dilerim.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, aşk konusunda yaşadıklarınızın hızlı bir özetini çıkarmaya hazır mısınız? Bu ay sizin için analiz yapma ve eski aşklarınızla yüzleşme ayınız olabilir. İyi haber şu ki, şans sizin yanınızda ve doğru olan hamleleri yapmanız için destek olur nitelikte.
Ailenizden size kalan para konularında harekete geçmek konusunda enerjiniz yerinde. Hatta biraz fazla ısrarcı olabilirsiniz.
Sonbahara adım atarken, alerji sorunları, soğuk algınlığı gibi konulara dikkat etmeniz faydanıza olacaktır. Sağlığınız söz konusu olduğunda hiçbir risk almadan ilerlemeniz yerinde bir yaklaşım olacaktır. Duygularınızın anlaşılacağı mutlu bir hafta dilerim.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, ailenizdeki ilişkileriniz ile ilgili olumlu bir süreç içerisindesiniz. Ailenize destek olmak ve ailenizden destek almak için yoğun bir motivasyon içerisinde olabilirsiniz. Özellikle destek talep ederken biraz ısrarcı davranabilirsiniz. Bu da yanlış anlaşılmanıza yol açabilir. Daha sakin ve duygularınızı ifade ederek ilerlemeniz doğru olacaktır.
Aşk konusunda önemli derslerinizin olduğu bir yıl içerisindeyiz, bu konuda da ısrarcı olmak yerine hayatı akışında karşılamanız sizi daha mutlu edecektir. Merak etmeyin, tüm bu değişim süreciniz tamamlandığında, aşk ve hayattan aldığınız keyif konusunda da taşlar tam istediğiniz gibi yerine oturacak. Hayallerinizin gerçek olacağı, harika bir hafta dilerim…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, aklınızın kendi emeklerinizle kazandığınız para konusunda dolu olacağı bir haftaya başlıyorsunuz. Çalışmayı çok seven yapınız sayesinde işlerin yolunda gideceği, bereketinizin bol olacağı bir dönemdesiniz, biraz fazla çalışmanız gerekse de…
Çok yakın arkadaşlarınız veya kardeşler ile ilgili konularda, daha önceki yaşanmışlıkları tekrar değerlendirmeye başladığınız, hızlı aksiyonlar alarak ilerlemek istediğiniz bir dönem başlıyor. Fazla düşünmeyi ve irdelemeyi çok sevseniz de, hayatın size hazırladığı sürprizlerin tadını çıkarmak için kendinize bir şans verin, bırakın bakalım neler olacak…
Aşk, huzur ve başarı dolu bir hafta dilerim.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, Güneş halen üzerinizde parlıyor. Merkür de sizin burcunuzda ilerlerken, aslında zihninizi toplamak ve yapınıza uygun olan düşünme biçimini hayatınıza uygulamanıza olanak veriyor. Kendi hayatınız için önemli kararlar alabileceğiniz, hayatın sizi değişime zorladığı bir süreç içerisindesiniz. Nasıl değerlendireceğiniz sizin seçiminiz olsa da, istekleriniz için bu dönemin olumlu enerjisini kullanmanızı tavsiye ederim.
İlişkilerinizdeki rolünüz ve nasıl bir ilişki istediğinize dair netleşebileceğiniz bir dönemdesiniz. Geçmiş aşklardaki hataları iyi analiz edebileceğiniz, tekrar aynı yanlışlara düşmeyeceğiniz bir dönem olmasını dilerim. Sanat, huzur, güzellik ve aşk dolu bir hafta dilerim.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, sizin döneminiz yaklaşıyor. Bu hafta, Venüs’ün burcunuza geçmesi ile birlikte, özellikle fiziksel güzelliğiniz konusunda harekete geçme motivasyonu ile dolabilirsiniz. Sanatsal aktivitelerle ilgileniyorsanız, bu ay sizin için verimli bir ay olacak.
Aman dikkat! İkili ilişkilerinizde, gereğinden biraz fazla kıskanç ve şüpheci olmaya başlayabilirsiniz. Zaten fıtratınız gereği, şüpheci ve sorgulayıcı yapınıza bir de Venüs Akrep etkisi eklenince, karşınızdakiler için iyice zor biri haline gelebilirsiniz.
Halen Jüpiter sizinle ve gökyüzünün en şanslı burçlarından birisiniz. Bu dönemi iyi değerlendirmeniz isabet olacaktır. Şans dolu, iyi haftalar.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, önce iyi haber ile başlayalım, iki ay içerisinde, astrolojinin en şanslı ve bereketli gezegeni olarak kabul edilen Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapacak. Yani bir yıl boyunca, Jüpiter’in koruması altında olacaksınız…
Bu ay sizin için özellikle arkadaşlarınız ile ilgili konularda kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii siz gereksiz kıskançlık ve sorgulamalar girmezseniz... Şüpheci yaklaşımlar sergilemezseniz… Mutlu olmayı, hayata olumlu bakmayı en iyi başarabilen burçlardan birisiniz, derin düşünceler, endişeler size göre değil. Zamanın ruhuna değil, kendi fıtratınıza göre yaşamayı seçin. Huzurlu, mutlu, eğlence dolu bir hafta dilerim.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, kendi maddi kazancınızı sağladığınız bir iş hayatınız varsa, işler yolunda. Hem şans hem de ilişkiler adına iyi bir dönem başlıyor, tabii eğer siz şüpheci ve kıskanç tavırlar içerisine girmezseniz. Geçmiş dönemde yaşanmış pürüzleri çözmek adına da olumlu bir hafta olacaktır.
Eğer bir iş ortamınız yoksa, içinde bulunduğunuz toplumdaki yeriniz, şöhretiniz, çevrenizdekilerin size bakış açısı olarak işlerin yolunda olduğunu söylememiz mümkün.
Unutmamalısınız ki, Satürn bu yıl sizi hayatınızdaki önemli dönemeçler ile ilgili test eder nitelikte. Belki de kendi hayatınızdaki yanlışlarınızı sürekli size hatırlatarak, sizi biraz zorlasa da, aslında daha mutlu ve refah bir hayata ulaşmanızı sağlıyor. Başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli bir hafta dilerim.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, hayat enerjinizin yerinde olacağı bir haftaya daha başlıyorsunuz. Duygularınızın kendinize bile itiraf edemediğiniz kısımlarından(!) emin olduktan sonra harekete geçebilirsiniz. Büyük hayat planınızdaki “ilişki” başlığının altını dolduracağınız bir ay başlıyor. Geçmişten gelen ilişkileriniz ile ne istediğiniz ve istemediğiniz konusunda netlik kazanabilirsiniz.
Ailenizden gelen miras konuları, kendi emekleriniz ile kazandığınız kazançlarınız hakkında beklediğiniz kararlar oluşabilir. Her kapanış yeni bir başlangıç. Her şeyin gönlünüzce olacağı, nice güzel başlangıçlarla dolu bir hafta dilerim.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, ailenizin desteğini hissedeceğiniz bir ay başlıyor. Ailenizden gelecek destek sadece manevi konularda değil, maddi konularda da kendini gösterebilir. Miras, almaya hak kazandığınız veya kazanacağınız para konularında şans yanınızda olacak.
İş hayatınız veya toplum içerisindeki yeriniz ile ilgili konularda kendinizi zorladığınız bir dönemdesiniz.
Eğer varsa ortağınız, eşiniz veya ilişkiniz hakkında yeni gelişmeler olabilir.
Bir mutlu haber de, iş hayatınız veya çevrenizin gözündeki imajınız ile ilgili konularda yaşadığınız zorlu dönemlerin biraz rahatlaması olacaktır. Edindiğiniz derslerinizi her daim aklınızda tutarak ilerlemeniz doğru olacaktır. Şansın her daim sizinle olacağı, keyifli haftalar…