Vera Wang’dan sıra dışı 30’uncu yıl gelinlik koleksiyonu
ntv.com.tr
Gelinlik deyince akla ilk gelen markalardan biri olan Vera Wang, 30’uncu yaşını 60 gelinlik tasarımından oluşan yeni koleksiyonuyla kutladı. Sıra dışı gelinlik koleksiyonunda siyah detaylar, asimetrik kesimler, cesur yırtmaçlar, gösterişli başlıklar öne çıkıyor.
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Dünyaca ünlü gelinlik tasarımcısı Vera Wang, markasının 30’uncu yılını kutluyor.
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Amerikalı tasarımcısının adını taşıyan moda evi, 60 gelinlikten oluşan 2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunu tanıttı.
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Hollandalı moda fotoğrafçısı ikili Inez & Vinoodh tarafından fotoğrafları çekilen yeni koleksiyon, sıra dışı kesimlere odaklanmış görünüyor.
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Daga Ziober ve Alice Metza’nın taşıdığı yeni modeller, gelinlik tasarımlarının çizgi dışı bir yöne doğru kaydığını gözler önüne seriyor.
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Asimetrik kesimler, derin yırtmaçlar, mini elbise ya da mini elbise üzeri tül şeklinde tasarlanan gelinlilerde beyaz üzerine farklı renk kombinleri de denenmiş.
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Siyah başlık ya da kurdelelerle süslenen gelinliklerden oluşan koleksiyonda tamamen siyah olarak tasarlanan gelinlik de mevcut.
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Gelinliklerin bir diğer dikkat çeken tarafı, üzerlerinde “aşk”, “evet”, “daima” sözlerini barındırıyor olması.
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8İşte Vera Wang'ın 30'uncu yıl koleksiyonundan örnekler...
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