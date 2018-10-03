Vergi kaçıran Fan Bingbing'e 130 milyon dolar ceza
Anadolu Ajansı
Çin’de vergi kaçırdığı tespit edilen ünlü oyuncu Fan Bingbing'e yaklaşık 884 milyon Çin yuanı (yaklaşık 130 milyon dolar) para cezası verildi.
-
1Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Vergi İdaresi ve Ciangsu Vergi Bürosunun haziran ayında başlattığı soruşturmada, Fan’ın gerçek gelirini gizlemek ve vergi kaçırmak için çalıştığı film şirketleriyle yaptığı kontratlarda usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.
-
2Soruşturmada sonucunda, Fan ve adına çalıştığı şirketlerin, yapılan usulsüzlüklerin cezası, kaçırılan vergiler ve gecikme bedelleri kapsamında toplam yaklaşık 130 milyon dolar ceza ödemesi gerektiği belirtildi.
-
3Vergi kaçırma suçundan ilk kez hüküm giyen 37 yaşındaki Fan hakkında hapis cezası verilmeyeceği bildirildi.
-
4Çinli oyuncu Fan, ülke sinemasının yanı sıra Hollywood yapımı X-Men: Geçmiş Günler Gelecek ve Demir Adam-3 gibi filmlerde de rol almıştı.