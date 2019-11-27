Versace’den taklit elbise davası

Jennifer Lopez’in giyerek meşhur ettiği ikonik yeşil elbisenin tasarımcısı İtalyan moda devi Versace, Fashion Nova markasını elbiseyi taklit etmekle suçlayarak dava açtı.
Dava dosyasına göre Versace, Fashion Nova’yı “En ünlü ve tanınan tasarımlarının, markasının, sembollerinin ve diğer korunan unsurlarının kasıtlı olarak taklit ve imitasyonlarını satmakla" suçladı.
Dava dosyasında ayrıca, “Fashion Nova’nın, Versace’nin popülaritesini kasıtlı bir çaba ile kendi çıkarı için kullandığı ve Versace markasının saygınlığını ve iş itibarını sömürdüğü” ifadelerine yer verildi.
Versace’nin hukuk takımı tarafından mahkemeye sunulan dosyada, “Versace, Fashion Nova’nın dünyaca ünlü başka bir tasarımcıya ait eserleri kopyalamaya yönelik en son utanmaz girişimine son vermeye çalışıyor” denildi.
Dava ile Versace, Fashion Nova’yı ticari marka ihlali, telif hakkı ihlali ve ticari kıyafet ihlaliyle suçluyor ve maddi tazminat talep ediyor.
Lopez, ikonik Versace elbisesini ilk olarak 2000 yılında Grammy Ödülleri’nde giymişti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, aynı kıyafeti 19 yıl sonra yeniden eylül ayında Milano Moda Haftası’nda giyerek podyumda yürümüştü.