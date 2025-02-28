Vertigo ( baş dönmesi) yaşayanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre vertigo (baş dönmesi) yaşayanlar oruç tutabilir mi?

VERTİGO (BAŞ DÖNMESİ) YAŞAYANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Vertigo atakları, kimi zaman tansiyon düşüklüğü, mide bulantısı, kusma ve denge kaybı gibi durumlarla ortaya çıkar. Oruç sırasında gerekli ilaçların kullanılamaması veya sıvı desteğinin yapılamaması, vertigonun şiddetini arttırabilir. Doktor muayenesi ve ilgili testlerin sonucu, oruç tutmanın uygun olup olmadığını netleştirir. Tıbbi açıdan riskli görülen vakalarda, sağlık uzmanları orucu erteleme veya kaza etme yoluna gidilmesini tavsiye edebilir. Böylece dinî vecibeler ile sağlığın korunması arasındaki denge sağlanır.





VERTİGO (BAŞ DÖNMESİ) YAŞAYANLAR ORUÇ ÖNCESİNDE HANGİ DOKTORA DANIŞMALIDIR?

VERTİGO (BAŞ DÖNMESİ) YAŞAYANLAR ORUÇTA SIVI DENGESİNİ NASIL KORUYABİLİR?

Vertigo (baş dönmesi) yaşayanlar, oruç tutma kararı almadan önce özellikle kulak burun boğaz (KBB) veya nöroloji uzmanına başvurmalıdır. Vertigonun nedeni, iç kulaktaki denge organındaki sorunlardan veya sinir sistemi rahatsızlıklarından kaynaklanabilir. Doktor, hastanın detaylı tıbbi geçmişini inceleyerek baş dönmesinin sıklığını, süresini ve eşlik eden semptomları değerlendirir. Gerekirse kulak muayenesi, denge testleri, kan tahlilleri ve beyin görüntüleme yöntemleri uygulanabilir. Uzman, oruç süresince susuzluk ve düzensiz ilaç kullanımının vertigo ataklarını tetikleyip tetiklemeyeceğini tespit eder. Kimi hastalarda basit önlemlerle oruç tutmak mümkünken, bazı vakalarda doktor oruçtan muaf olmayı önerir. Tıbbi kanaat, Diyanet’in sağlıkta zorluk yaşayanlara tanıdığı ruhsatla birleştiğinde, kişinin ibadetle ilgili en doğru kararı vermesine yardımcı olur.VERTİGO (BAŞ DÖNMESİ) YAŞAYANLAR ORUÇ SÜRESİNCE HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİDİR?Vertigo (baş dönmesi) yaşayanlar, oruç süresince baş dönmesi ataklarının sıklığını ve şiddetini izlemelidir. Bunun yanında mide bulantısı, kusma, kulak çınlaması ve geçici işitme kaybı gibi semptomlar da dikkatle takip edilmelidir. Oruç nedeniyle ortaya çıkabilecek sıvı kaybı veya tansiyon dalgalanmaları, vertigo ataklarını tetikleyebilir. Halsizlik, genel yorgunluk ve bayılma hissi de ek risk oluşturabilir. Baş dönmesi sırasında dengede durmak zorlaşabilir, bu nedenle düşme tehlikesi artar. Bu belirtiler şiddetliyse ve günlük aktiviteleri engelliyorsa, sağlık uzmanı görüşü alınması önerilir. İlaç kullanımı veya sıvı desteği gerekebileceği için orucun ertelenmesi de gündeme gelebilir. Diyanet’in belirttiği üzere, sağlık riski olanlar oruçtan muafiyet hakkını değerlendirebilir.Vertigo (baş dönmesi) yaşayanlar için vücudun sıvı dengesini korumak çok önemlidir. Oruç sırasında gün boyu susuz kalmak tansiyonu düşürebilir ve baş dönmesi ataklarını tetikleyebilir. Sahurda ve iftarda en az 2-2,5 litre su tüketmeye özen göstermek gerekir. Bu süreçte, vücuda yeterli elektrolit kazandırmak için potasyum ve magnezyum yönünden zengin sebze, meyve ve baklagiller tercih edilebilir. Aşırı kafein tüketimi, idrar söktürücü etkiyle sıvı kaybını artırabilir. Bu nedenle çay ve kahve tüketimini sınırlandırmak veya su alımını yükseltmek önemlidir. Doktorun önerisine göre gerekli vitamin ve mineral takviyeleri yapılabilir. Böylelikle vertigo atakları hafifleyebilir ve oruç dönemi daha rahat geçebilir.