Victoria Beckham: Çok dar giyinmek bir güvensizlik belirtisi

"HER ŞEYİ YÜKSEK TOPUKLUYLA YAPAMAM"

Dört çocuk annesi Beckham, iş yoğunluğu arttıkça, zamanla giyim tarzını değiştirdiğini söyledi:

"Stüdyoda her şeyi yüksek topuklu ayakkabılarla etrafta yürüyerek yapamam. Aynı anda pek çok şey yapıyorum: anneyim, eşim, her gün stüdyodayım. Bir keresinde New York’ta bir şovda erkeksi pantolon ve ayakkabılar giydiğimde herkesin çılgına döndüğünü hatırlıyorum."