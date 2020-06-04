Victoria Beckham katılmadığı Spice Girls turnesinden 1 milyon pound kazandı

Victoria Beckham, bir dönem üyesi olduğu Spice Girls müzik grubunun geçen yıl İngiltere'de gerçekleşen turnesine katılmadığı halde konserden 1 milyon pound kazandı.

04.06.2020 - 06:49

Aralarında Victoria Beckham'ın da yer aldığı 90'lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls, geçen sene birleşme teması adı altında yeniden bir araya geldi ve turneye çıktı.

 

Yıllar önce kendi markasını kuran ve zaman geçtikte gruptan uzaklaşan Beckham, bu turnede yer almamasına rağmen 1 milyon pound kazandı.

 

Independent'ın haberine göre; Victoria Beckham', gruptaki diğer üyelerle aynı miktarda para kazandı. 

 

Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Mel B ve Mel C'nin kurduğu Spice Girls Limited şirketinin geçen yıl 4.5 milyon pound gelir elde ettiği belirlendi.

 

124 bin pound dışındaki kazancın ise turneden elde edildiği ortaya çıktı.

 

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Buradaki ironi Victoria Beckham'ın kıyafet markası için Spice Girls'ten uzaklaşması ancak  kazancının hala gruptan daha fazla olması" şekllinde konuştu.

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