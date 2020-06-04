Victoria Beckham katılmadığı Spice Girls turnesinden 1 milyon pound kazandı

04.06.2020 - 06:49
Aralarında Victoria Beckham'ın da yer aldığı 90'lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls, geçen sene birleşme teması adı altında yeniden bir araya geldi ve turneye çıktı.
Yıllar önce kendi markasını kuran ve zaman geçtikte gruptan uzaklaşan Beckham, bu turnede yer almamasına rağmen 1 milyon pound kazandı.
Independent'ın haberine göre; Victoria Beckham', gruptaki diğer üyelerle aynı miktarda para kazandı.
Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Mel B ve Mel C'nin kurduğu Spice Girls Limited şirketinin geçen yıl 4.5 milyon pound gelir elde ettiği belirlendi.
124 bin pound dışındaki kazancın ise turneden elde edildiği ortaya çıktı.