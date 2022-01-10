Victoria Beckham'a eski çalışanından dava: Köle gibi çalıştırdı

İngiliz modaci Victoria Beckham'ın (47) başı eski çalışanıyla dertte. Kristine Kubiliene (55), modacının kendisini günde 15 saat 'köle gibi' çalıştırdığını, bu yüzden sakatlandığını iddia etti.

Haberler 10.01.2022 - 10:20

Victoria Beckham'a eski çalışanından dava: Köle gibi çalıştırdı - 1

İngiliz futbolcu David Beckham ile evlendikten sonra modacı olan Victoria Beckham'a, eski çalışanı Kristine Kubiliene dava açtı.

Victoria Beckham'a eski çalışanından dava: Köle gibi çalıştırdı - 2

Victoria Beckham'ın mali sorunlar yaşayan moda markasında daha önce çalışan Kubiliene, New York Moda Haftası sırasında günde 15 saat çalışmaktan bileğinin yaralanması sonucu acılı bir süreç yaşadığını belirterek modacıdan tazminat istedi.

Victoria Beckham'a eski çalışanından dava: Köle gibi çalıştırdı - 3

Kubiliene, Beckham'ın ihmali sonucu yaralandığını iddia etti.

Victoria Beckham'a eski çalışanından dava: Köle gibi çalıştırdı - 4

Beckham ise, "Eğer bir sakatlık geçirdiyse bu onun kendi ihmalindendir" diyerek kendini savundu.

Victoria Beckham'a eski çalışanından dava: Köle gibi çalıştırdı - 5

Kubiliene'in tazminat davası sonbaharda başlayacak ve Londra'da görülecek.

Victoria Beckham'a eski çalışanından dava: Köle gibi çalıştırdı - 6

Victoria Beckham'dan pandemi çözümü: Evde kıyafet dene dönemi / Haber Detay -Tıkla Oku

Victoria Beckham'ın moda şirketi zarar ediyor / Haber Detay -Tıkla Oku

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER