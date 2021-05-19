Victoria Beckham'dan pandemi çözümü: Evde kıyafet dene dönemi

Moda ikonu Victoria Beckham, corona virüs pandemisi nedeniyle zararı artan moda şirketini toparlamak için yeni yeni bir formül buldu. Beckham müşterileri, bundan sonra satın alma zorunluluğu olmadan, 15 sterlin karşılığında istediklerini ürünleri evlerine getirtip deneyebilecek.

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19.05.2021 - 07:23

Lüks moda markaları özellikle salgın sırasında müşterilere ulaşmak için yeni ve yaratıcı yollar buluyor. Victoria Beckham 'ın müşterilerine kendi evlerinin rahatlığında tasarımları denemelerine izin vermek de dahil.

2008'den beri toplamda 46 milyon sterlin zarar eden Londra markası, müşterilerin satın almadan önce deneyebilecekleri parçaları sipariş etmelerine olanak tanıyan bir hizmet başlattı.





Müşteriler bir saatlik bir randevu aralığında evlerine teslim edilen parçaları satın alma baskısı olmadan sadece 15 sterlin karşılığında deneyebilecek.





Victoria Beckham web sitesinin yeni bölümünde evde kıyafet deneme uygulamasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:





"Kolaylık ve rahatlık göz önünde bulundurularak oluşturulmuş, artık en yeni Victoria Beckham parçalarını satın almadan önce evde deneyebilirsiniz. Harper Concierge tarafından desteklenen hizmet, size mağaza içi alışveriş deneyimini getiriyor."





"Birden fazla boyut, stil sipariş edin veya konfor alanınızın biraz dışında bir şeyler deneme fırsatını yakalayın. Daha sonra, yapmadığınız parçaları iade edeceğiz kendi evinizin rahatlığında istediğiniz parçaların ödemesini isteyin ve hızlı bir şekilde tamamlayın."

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