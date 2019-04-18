Victoria Beckham’ın 5 güzellik imzası
Rafine şıklığı ve her daim ayağından çıkarmadığı yüksek topuklu ayakkabılarıyla stil oyununda kendi kurallarını koyan Victoria Beckham, güzellik anlayışında da kendi tavrını yaratıyor. İşte Vogue Türkiye'nin derlemesine göre 45 yaşındaki Beckham’ın 5 güzellik imzası...
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1İKONİK ARA BOY
Victoria Beckham deyince akla gelen ilk şey şüphesiz ki keskin ve modern ara boy saçları. Stil görünümlerini sık sık düz fön ya da dalgalı kullandığı bu saçla tamlamakta usta olan Posh Spice, yakın arkadaşı Katie Holmes'a da ilham vererek güzellik evrimini başlatmıştı.
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GİZEMLİ VE DUMANLI
Naturel makyajlarının yanında başarılı yıldızın olmazsa olmazlarının arasında antrasit tonlardaki dumanlı makyajı geliyor. Victoria'nın gizemli bakışları bu koyu tonlarla gizemli ve keskin bir duruş kazanıyor.
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3DAĞINIK TOPUZ
Öylesine arkaya taranmış ve enseye yakın bir yerde içeri kıvrılarak klasikleştirilmiş topuz Victoria Beckham'ın modern iş kadını görünümünün olmazsa olmazlarından. Önden düşen saçlar ise görünümünü yumuşatarak daha umursamaz ve yumuşak bir tavır veriyor.
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4KARAKTERLİ HATLAR
Karakterli yüz hatları Victoria Beckham'ın makyaj artistini de yönlendiriyor. Keskin elmacık kemiklerini güzel yıldız kulak hizasından çene boşluğuna kadar takip edip belirginleştirerek daha maskülen bir kontür tercih ediyor.
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5NUDE BİTİŞ
Victoria Beckham'ı neredesye hiçbir zaman koyu tonlarda bir rujla görmedik diyebiliriz. Dumanlı ya da naturel bakışlarını güzel yıldızın parlak ve ten tonlarındaki dudakları cool görünümünün imzası.