Victoria Beckham’ın 5 güzellik imzası

1 İKONİK ARA BOY



Victoria Beckham deyince akla gelen ilk şey şüphesiz ki keskin ve modern ara boy saçları. Stil görünümlerini sık sık düz fön ya da dalgalı kullandığı bu saçla tamlamakta usta olan Posh Spice, yakın arkadaşı Katie Holmes'a da ilham vererek güzellik evrimini başlatmıştı.

2 GİZEMLİ VE DUMANLI Naturel makyajlarının yanında başarılı yıldızın olmazsa olmazlarının arasında antrasit tonlardaki dumanlı makyajı geliyor. Victoria'nın gizemli bakışları bu koyu tonlarla gizemli ve keskin bir duruş kazanıyor.

3 DAĞINIK TOPUZ



Öylesine arkaya taranmış ve enseye yakın bir yerde içeri kıvrılarak klasikleştirilmiş topuz Victoria Beckham'ın modern iş kadını görünümünün olmazsa olmazlarından. Önden düşen saçlar ise görünümünü yumuşatarak daha umursamaz ve yumuşak bir tavır veriyor.

4 KARAKTERLİ HATLAR



Karakterli yüz hatları Victoria Beckham'ın makyaj artistini de yönlendiriyor. Keskin elmacık kemiklerini güzel yıldız kulak hizasından çene boşluğuna kadar takip edip belirginleştirerek daha maskülen bir kontür tercih ediyor.