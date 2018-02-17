Victoria Beckham’ın formülü avokado (Ünlü isimlerin cilt sırları ve bakım ipuçları)
ntv.com.tr
Her zaman makyajlı ve bakımlı görünmek zorunda olan Hollywood'un ve podyumun yıldızlarının cildi nasıl bu kadar kusursuz kalabiliyor? Günlük hayatın koşturmasından, stresten ve makyajdan yorulan cildi eski görünümüne kavuşturmak için sıkı bir güzellik rutini şart. İşte ünlülerin bakım ipuçları...
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1Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham’ın (44) moda tasarımcısı ve eski Spice Girls müzik grubu üyesi eşi Victoria Beckham (45), The Telegraph’a verdiği röportajda güzellik sırlarını paylaştı. Spice Girls grubunun ilk patladığı yıllardan beri güzelliğiyle dünya çapında ünlenen Victoria Beckham, cildini koruyabilmek için günde 3 ya da 4 adet avokado yediğini açıkladı. Bu şekilde ince de kaldığını belirten Beckham, avokadoyu ne şekilde tükettiğine dair ise detay vermedi.
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2İşte Victoria Beckham gibi cilt ve bakım sırlarını paylaşan ünlü isimler....
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Romee Strijd
24 yaşındaki Hollandalı model Romee Strijd her zaman parıldayan hacimli saçlarının sırrını egzotik meyve avokadoya borçlu olduğunu söyledi: “Her gün avokado tüketiyorum. İçindeki iyi yağlar cildimi ve saçlarımı besliyor" diyen Strijd'in bir sırrı daha var. Strijd saçlarının yıpranmaması için hiçbir zaman ıslak bırakmadığını ve hemen kuruttuğunu söylüyor.
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Jennifer Lawrence
Peelingin gücüne inanan ünlü oyuncu haftada iki kez mutlaka cildini ölü hücrelerden arındırıyor. Hafif dokulu bir peeling ürününü bakım rutinine ekleyen güzel yıldızın pürüzsüz ve genç teni bu adımın ne kadar önemli olduğunun kanıtı!
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Chloe Grace Moretz
Chloe Grace Moretz
ABD’li oyuncu Chloe Grace Moretz, öneki gün doğal güzellik temalı bir proje için kamera karşısına geçti. Makyajsız haliyle objektiflere poz veren 21 yaşındaki aktris, güzellik sırlarını da verdi. Her gece yatmadan önce yüzüne zeytinyağı ya da bal maskesi uyguladığını söyleyen Moretz, “Filtresiz güzelliği seviyorum ve çoğunlukla makyaj yapmıyorum. Sadelik benim için anahtar kelime” dedi.
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6Makyajını silmeden uyumadığını ifade eden Emily DiDonato, cilt temizleme, bol su içme ve nemlendirici kullanmanın yanı sıra, dudaklarını ve kaşlarını fırçaladığını, antioksidan serumlar sürdüğünü ve dondurucu yüz maskesi uyguladığını söyledi.
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Sofia Vergara
Sofia Vergara Health dergisine verdiği röportajda güzellik sırrının kalendula yağı olduğunu söyledi. Cildinin kozmetik ürünlerine tepki verdiğini ifade eden oyuncu, "Geceleri yüzümü yıkadıktan sonra kalendula yağı sürüyorum. Cildimi yatıştırıyor. Gün içinde ise çalıştığı için yağ kullanamıyorum. Ama her daim güneş kremi uyguluyorum" dedi.
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Kate Hudson
İster hızlıca uyanmak, ister solgun görünümünü canlandırmak için Kate Hudson'ın gizli silahı buzlu su. Yüzünü buzlu suda birkaç saniye bekleten güzel yıldız hem cildini sıkılaştırıyor, hem de gözenek görünümünü anında azaltıyor.
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Miranda Kerr
Miranda Kerr, Forbes dergisine güzellik sırlarını verdi. Kora Organics isimli markasını 2009 yılında hayata geçiren Avustralyalı model "Sağlıklı bir cilt gençliğimden beri benim için önemli bir konu" dedi. Uzun araştırma süreçlerinin ardından ürünlerin anahtar içereğini bulduklarını belirten güzel, "Noni meyvesinde, iyileştirme özelliği bulunduğunu keşfettik. Cildi yumuşatışor, besliyor ve aydınlatıyor" dedi.
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Grace Elizabeth
Victoria's Secret modeli Grace Elizabeth ışıl ışıl görünme sırları hakkında ipuçyarı verdi: Sabahları birkaç damla avokado yağıyla yüzüme ve boynuma masaj yapıyorum. Protein zengini hindistancevizi yağını yüksek koruma faktörü içeren kremle karıştırarak vücuduma sürüyorum
Aydınlatıcı uyku maskesini sayesinde yüzümde yorgunluktan eser kalmıyor. Uçaktan inip doğrudan çekime gideceğim işlerde işime yarıyor.
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Monica Bellucci
Monica Bellucci
Dünyaca ünlü İtalyan Monica Bellucci, saçları için haftada 1-2 kez şampuan kullandığını açıkladı.
Saçlarının parlaması için diplerine zeytinyağı sürdüğünü belirten 53 yaşındaki oyuncu, kurutma makinesi ise asla kullanmadığını söylüyor.
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12Jennifer Aniston'un gençlik sırrı çözüldü. 49 yaşındaki yıldız, her sabah protein tozuyla hazırladığı smoothie'yi (meyve karışımı) içiyor. Bir internet sitesine konuşan Aniston hiç botoks yaptırmadığını ve her sabah yüzünü su ve sabunla yıkadıktan sonra sadece nemlendirici krem sürdüğünü söyledi.
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Josephine Skriver
Danimarkalı model Josephine Skriver, formunun sırrını açıkladı. İşi gereği her daim fit olmak zorunda olduğundan bahseden Josephine Skriver, şunları söyledi: "Sporu söylememe gerek bile yok. Herkesin düzenli olarak yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında ara ara detoks yaparak vücudumu arındırıyorum. Limon ise vazgeçilmezim. Cilt bakımım ve beslenmemde her şeye dahil ediyorum."
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14Karlie Kloss
İki yıl aranın ardından Victoria’s Secret podyumlarına dönen ünlü model Karlie Kloss, sabahları uyguladığı güzellik rutinini YouTube kanalında anlattı. Dört aşamada cildini temizlediğini belirten 25 yaşındaki model, ilk olarak 20 saniye boyunca yüzünü buzlu suyla yıkağını vurguladı. Ardından temizleyici maskeyle cildini arındıran Kloss, daha sonra nemlendirici krem uyguladığı ifade etti. 1.88'lik uzun boyuyla dikkat çeken ünlü model son olarak yüzüne soğuk masaj yaparak makyaja hazır hale getirdiğini dile getirdi.
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Nicole Kidman
Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsünün sırrını verdi.
Cildine çok fazla bakım yaptırmadığını söyleyen 50 yaşındaki aktris, geceleri retinol içeren kremler kullandığını belirtti.
Gün içinde güneş koruyucu ve çinko içerikli kremler uygulayan Kidman, “Eğer günüm dışarıda geçecekse görünmez çinko kullanıyorum” dedi.
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Kate Moss
Kate Moss, Stela dergisine güzellik sırrını verdi. Kullandığı en etkili ve en basit yöntemi anlatan 43 yaşındaki model, “Bir kabın içini, buz, soğuk su ve doğranmış salatalıkla doldurun ve yüzünüzü tutabildiğiniz kadar içinde tutun” dedi. Böylece şişkinliğin azalacağını ve cildin gerileceğini belirten Moss, ağır makyaj yapmaktan kaçınmak gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Rosie Huntington Whiteley
Günde mutlaka iki kere cildini temizleyen güzel model, akşamları makyajını temizlemek için daha yoğun ürünler tercih ederken sabahları hafif, cildi nemlendirecek ve yormayacak ürünlerle bakım rutinini tamamlıyor.
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Taylor Hill
Sık sık paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla cildine bizi hayran bırakan ünlü model, duş rutinine cilt temizliğini de eklemiş. Gözeneklerin duşta daha çok açıldığını söyleyen Taylor bu yöntemle cildini derinlemesine arındırıyor.
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19İngiliz moda tasarımcısı Victoria Beckham, 8 bin TL harcayarak kanı ve hücrelerinden yaptırdığı kremi takipçilerine tanıttı. Instagram hesabından ürünün fotoğrafını paylaşan 44 yaşındaki Beckham "Dr. Barbara bu kremi benim kanım ve hücrelerimden yaptı. Bu krem inanılmaz derecede sivilcelere ve yaşlanmaya etkili" ifadelerini kullandı.
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Chrissy Teigen
Kendi adıyla çıkan bir highlighter paleti için Becca ile iş birliği yapan Chrissy Teigen tam bir maske bağımlısı. Uçuşlarda bile bakım rutininden ödün vermeyen güzel model, gergin ve ışıltılı cildi için takip ettiği sıkı bakım rutinine mutlaka yaprak maskeleri de ekliyor.
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Gwyneth Paltrow
Daha derinlemesine temizlenmiş ve aydınlık bir cilt mi istiyorsunuz? O zaman siz de Gwyneth Paltrow gibi rutininize ekstra bir ürün ekleyin. Ünlü oyuncu makyajını temizlerken Clarisonic kullanıyor. Seyahatlerinde bile yanından ayırmadığı bu ürünle güzel yıldızın cildi her zaman sağlıklı ve bakımlı.