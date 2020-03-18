Victoria Bonya: Gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim
Daha önce Burak Özçivit'e attığı mesajlar Türkiye'de gündeme gelen Rus model Victoria Bonya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı. Bonya, "Corona virüsün bize; hayata, doğaya, suya (akarsular, göller ve denizler) hayvanlara temiz havaya ve yeryüzünün bize verdiği her şeye minnet duymayı öğretmesini umuyorum" dedi.
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18.03.2020 - 12:16
Rus model Victoria Bonya, doğa için corana virüsünün insanlığın yarısını öldürmesini diledi tepki yağdı.
Bonya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Üzgünüm ama bunu paylaşmak zorundayım. Hepimizin iyiliği için. Gezegenimiz mahvoldu. Ben, gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim.”
Bonya bir diğer paylaşımında, "Bir bütün olarak insanoğlu, çevresindeki yer şeyi yiyerek yok eden bir çekirgeden farksız hale geldi. Son 50 yıl içerisinde, gezegenimizi daha önce hiçbir neslin yapmadığı kadar öldürdük. Corona virüsü belki bizi biraz sarsar ve kendimize geliriz"
40 yaşındaki model, "Corona virüsün bize; hayata, doğaya, suya (akarsular, göller ve denizler) hayvanlara temiz havaya ve yeryüzünün bize verdiği her şeye minnet duymayı öğretmesini umuyorum" dedi.
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