Victoria Bonya: Gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim

Bonya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Üzgünüm ama bunu paylaşmak zorundayım. Hepimizin iyiliği için. Gezegenimiz mahvoldu. Ben, gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim.”

Bonya bir diğer paylaşımında, "Bir bütün olarak insanoğlu, çevresindeki yer şeyi yiyerek yok eden bir çekirgeden farksız hale geldi. Son 50 yıl içerisinde, gezegenimizi daha önce hiçbir neslin yapmadığı kadar öldürdük. Corona virüsü belki bizi biraz sarsar ve kendimize geliriz"