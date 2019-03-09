Victoria, David Beckham'ın Helena Christensen ile görüşmesini istemiyor

1 Yıllardır magazin basınının gündeminde olan boşanma iddialarını ocak ayında yalanlayan Victoria Beckham'ın yeni bir kıskançlık krizi yaşadığı iddia edildi. Buna göre David Beckham ile bir dönemin gözde modellerinden Danimarkalı Helena Christensen arasında oluşan yakın dostluk Victoria Beckham'ı çileden çıkardı.

2 David Beckham ile 50 yaşındaki Helena Christensen arasındaki dostluk, eski modelin geçtiğimiz Aralık ayında Instagram hesabında paylaştığı bu fotoğraf ile gün yüzüne çıkmıştı.





3 İkili daha sonra aralarındaki bağlantıyı koparmayıp dostluklarını daha da samimileştirdi.





4 Beckham ailesine yakın bir kaynak "Victoria, David'in kadın arkadaşlarıyla böyle samimiyet geliştirmesinden her zaman rahatsız olur ve kıskanır. David'in kendisiyle daha fazla vakit geçirmesini ister" diye konuştu.





5 İddialara göre Victoria Beckham'ın bu arkadaşlığa bu kadar sinirlenmesinin nedeni Christensen ile David Beckham'ın Miami'de bir partide sabahın ilk ışıklarına kadar birlikte eğlenmiş olması. O partiye işleri nedeniyle katılamayan Victoria Beckham bu gelişmeyi duyunca öfkeden küplere bindi.







6 David Beckham, ABD'de olduğu sırada sık sık futbolcu menajeri Dave Gardner ve onun sevgilisi Liv Tyler ile görüşüyor. Helena Christensen de çiftin yakın arkadaşı, böylece hep birlikte gittikleri partilerde ya da yemeklerde David Beckham ile Helena Christensen de sık sık görüşüyorlar.





7 19 yıldır evli olan dört çocuklu Beckham çifti hakkında zaman zaman bu tür "gerginlik" iddiaları ortaya atılıyor. Ancak çift tüm bu iddiaların ardından aralarında sorun olmadığını açıklıyor.