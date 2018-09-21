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Victoria’s Secret 2018 defilesi New York’ta düzenlenecek

Tamamlanan model seçmeleri ile detayları yavaş yavaş belli olan Victoria’s Secret defilesi evine dönüş yapıyor.

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    Dünyanın en büyük defilelerinden biri olan Victoria's Secret'ın iki senelik yurtdışı turu sona erdi.

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    2016’da Paris’te geçtiğimiz sene de Şanghay’da gerçekleşen moda şovu New York’a dönüyor.

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    Ünlü markanın 2017 Şanghay defilesinde yaşanılan sorunlar sebebi ile Amerika’ya geri döndüğü düşünülüyor.

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    Geçen yıl defileye, Şanghay için onaylanmayan vizesi sebebi ile katılamayan Gigi Hadid, şovu bırakmak zorunda kalmıştı.

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    Bunun üzerine polis tarafından sonlandırılan after party de skandallara arasında yer almıştı.

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    Victoria’s Secret daha önce 16 şov gerçekleştirdiği New York’a dönerek problemsiz bir süreç geçirmeyi hedefliyor.
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