Victoria’s Secret 2018 defilesi New York’ta düzenlenecek
Tamamlanan model seçmeleri ile detayları yavaş yavaş belli olan Victoria’s Secret defilesi evine dönüş yapıyor.
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Dünyanın en büyük defilelerinden biri olan Victoria's Secret'ın iki senelik yurtdışı turu sona erdi.
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22016’da Paris’te geçtiğimiz sene de Şanghay’da gerçekleşen moda şovu New York’a dönüyor.
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3Ünlü markanın 2017 Şanghay defilesinde yaşanılan sorunlar sebebi ile Amerika’ya geri döndüğü düşünülüyor.
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4Geçen yıl defileye, Şanghay için onaylanmayan vizesi sebebi ile katılamayan Gigi Hadid, şovu bırakmak zorunda kalmıştı.
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5Bunun üzerine polis tarafından sonlandırılan after party de skandallara arasında yer almıştı.
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6Victoria’s Secret daha önce 16 şov gerçekleştirdiği New York’a dönerek problemsiz bir süreç geçirmeyi hedefliyor.