Victoria’s Secret meleği Jasmine Tookes: Bu iş sadece gördüğünüz şovla bitmiyor

1 Victoria’s Secret modeli Jasmine Tookes beslenme sırlarını, stilini ve model olmak isteyenlere önerilerini sıraladı.

2 Küçük yaşlardan itibaren, model olmayı hayal ederek büyüdüğünü söyleyen 27 yaşındaki Tookes şöyle konuştu: “İçinde bulunduğum pozisyona minnettarım. Melek olmak isteyen modellere çok çalışmalarını öneririm. Bu iş sadece gördüğünüz şovla bitmiyor; kampanyalar, açılışlar derken tüm dünyayı gezmeniz ve uzun saatler mesai harcamanız gerekiyor."

3 "Victoria’s Secret modeli olmak isteyen kızlara sesleniyorum; tüm yıl boyunca çok çalışın ve sadece şov zamanı değil her zaman hazır olun”

4 Ünlü model kendisinin büyük şov öncesinde nasıl hazırlık yaptığını şu sözlerle anlatıyor: “Şov esnasında kendimi hazır hissetmek adına çok çalışmanın yanı sıra yeterli uyku almaya ve çok su içmeye çalışıyorum”

5 “Protein ağırlıklı beslendiğimi söyleyebilirim ama karbonhidratı da hayatımdan çıkarmadım. Belli oranlarda karbonhidrat da tüketiyorum."

6 "Benim beslenmedeki genel felsefem bu: Zararlı olduğunu bilsem de, canım bir şey çekerse yerim."