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Victoria’s Secret meleği Jasmine Tookes: Bu iş sadece gördüğünüz şovla bitmiyor

Victoria’s Secret’ın meşhur 'Fantasy Bra'sını (Fantezi Sütyeni) taşıdıktan sonra yıldızı parlayan Jasmine Tookes, "Melek olmak isteyen modellere çok çalışmalarını öneririm. Bu iş sadece gördüğünüz şovla bitmiyor; kampanyalar, açılışlar derken tüm dünyayı gezmeniz ve uzun saatler mesai harcamanız gerekiyor" dedi.

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    Victoria’s Secret modeli Jasmine Tookes beslenme sırlarını, stilini ve model olmak isteyenlere önerilerini sıraladı.
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    Küçük yaşlardan itibaren, model olmayı hayal ederek büyüdüğünü söyleyen 27 yaşındaki Tookes şöyle konuştu: “İçinde bulunduğum pozisyona minnettarım. Melek olmak isteyen modellere çok çalışmalarını öneririm. Bu iş sadece gördüğünüz şovla bitmiyor; kampanyalar, açılışlar derken tüm dünyayı gezmeniz ve uzun saatler mesai harcamanız gerekiyor."
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    "Victoria’s Secret modeli olmak isteyen kızlara sesleniyorum; tüm yıl boyunca çok çalışın ve sadece şov zamanı değil her zaman hazır olun”
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    Ünlü model kendisinin büyük şov öncesinde nasıl hazırlık yaptığını şu sözlerle anlatıyor: “Şov esnasında kendimi hazır hissetmek adına çok çalışmanın yanı sıra yeterli uyku almaya ve çok su içmeye çalışıyorum”
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    “Protein ağırlıklı beslendiğimi söyleyebilirim ama karbonhidratı da hayatımdan çıkarmadım. Belli oranlarda karbonhidrat da tüketiyorum."
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    "Benim beslenmedeki genel felsefem bu: Zararlı olduğunu bilsem de, canım bir şey çekerse yerim."
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    "Ama o zararlı besini tüketiyorsam hemen arkasından da yeteri kadar spor yapmalıyım. Hiç aç kalmam, istediğim her şeyi yerim. Ama ne yiyorsam onun sporunu da hemen yapmalıyım”
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