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Victoria’s Secret modeli Izabel Goulart Rio Karnavalı’nda

Ünlü model Izabel Goulart, Rio Karnavalı’nın son gününde yapılan yürüyüşü izledi. Goulart’ın cesur karnaval stili dikkat çekti.

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    Victoria’s Secret’ın Brezilyalı modeli Izabel Goulart, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Rio Karnavalı’na katıldı.

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    34 yaşındaki model, parıltılı zincirlerden oluşan cesur kıyafetiyle dikkat çekti.

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    Oyuncu Bruna Marquezine ile karnavala katılan ünlü model, tüm bakışları üzerinde topladı.

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    Karnavalın son gününde coşkulu kutlamalarda yer alan Goulart, Sambadrome Marquês de Sapuca’da yapılan meşhur karnaval yürüyüşünü takip etti.

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    Goulart, nişanlısı Kevin Trapp’la Paris’te tatil yaptıktan sonra ülkesi Brezilya’ya dönmüştü.

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    Trapp’la 2016 yılında flört etmeye başlayan ünlü model, geçen yaz Yunanistan’ı Mikonos adasında nişanlanmıştı.

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