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Victoria's Secret modeline uyuşturucu gözaltısı

ntv.com.tr

Victoria's Secret'ın gözde modellerinden Maggie Laine, uyuşturucu bulundurmaktan ABD'de gözaltına alındı.

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    Victoria's Secret'ın gözde modellerinden Maggie Laine, uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı.

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    2016 ile 2017 yılları arasında Victoria's Secret için podyumda yürüyen 21 yaşındaki model ABD’de gözaltına alındıktan sonra aynı gün salıverildi.

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    Uyuşturucu konusunda ABD’nin en sert kanunlarına sahip olan Georgia’da 0.2 gram uyuşturucu bulundurmanın cezası 1 yıldan 10 yıla kadar değişiyor. Ancak daha az miktarda uyuşturucu için 1000 dolar kefalet ödemek yeterli oluyor.

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    Genç modelin yanında bulunan uyuşturucunun 0,2 gramdan az olduğunu açıklayan yetkililer Maggie Laine’e uyarıda bulunduktan ve siciline işledikten sonra onu serbest bıraktı.

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    Colombus Polis Departmanı, Laine’in gözaltında çekilen fotoğrafını yayınladı.

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    Hayallerini Victoria's Secret modeli olmak, Sports Illustrated dergisine kapak pozu vermek ve fizyoterapist olmak olarak açıklayan Laine, bugüne kadar Elle dergisinin pek çok yabancı edisyonuna kapak oldu.

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    ABD’li model, fotoğrafçı Sammie Saxon tarafından Facebook’ta keşfedilmişti.

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    Laine, 32 yaşındaki rap şarkıcısı Shwayze ile ilişki yaşıyor.
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