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Victoria’s Secret modelleri New York Moda Haftası defilesinde seyirci oldu

ntv.com.tr

Ünlü Victoria’s Secret modelleri Shanina Shaik, Jasmine Sanders ve Jasmine Tookes; New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Tommy Hilfiger x Zendaya defilesinde, podyumda değil, seyirci koltuklarında buluşarak gösteriden rol çaldı.

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    Victoria’s Secret’ın ünlü modelleri defilede buluştu ama bu defa podyumda değillerdi.

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    Ünlü modeller Shanina Shaik, Jasmine Sanders ve Jasmine Tookes, şarkıcı Kehlani ile birlikte New York Moda Haftası kapsamında Tommy Hilfiger x Zendaya defilesinin ön sırasında oturdu.

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    Leomie Anderson, Ashley Graham ve Cindy Bruna gibi modellerin podyumda yürüdüğü defilede Victoria’s Secret modelleri, dikkatleri üzerlerinde toplayarak rol çaldı.

    İşte ünlü şarkıcı Zendaya ile işbirliği yapan Tommy Hilfiger’ın defesilesini izleyen ünlü isimler...

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    Tessie Hilton, Paris Hilton, Nicky Hilton Rothschild
  • 5

    Olivia Palermo
  • 6

    Iskra Lawrence
  • 7

    Suki Waterhouse
  • 8

    Shanina Shaik
  • 9

    Paris Hilton
  • 10

    Tessie Hilton
  • 11

    Kehlani
  • 12

    Shanina Shaik
  • 13

    Indya Moore
  • 14

    Draya Michele
  • 15

    Jameela Jamil
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