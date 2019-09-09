Victoria’s Secret modelleri New York Moda Haftası defilesinde seyirci oldu
ntv.com.tr
Ünlü Victoria’s Secret modelleri Shanina Shaik, Jasmine Sanders ve Jasmine Tookes; New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Tommy Hilfiger x Zendaya defilesinde, podyumda değil, seyirci koltuklarında buluşarak gösteriden rol çaldı.
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Victoria’s Secret’ın ünlü modelleri defilede buluştu ama bu defa podyumda değillerdi.
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Ünlü modeller Shanina Shaik, Jasmine Sanders ve Jasmine Tookes, şarkıcı Kehlani ile birlikte New York Moda Haftası kapsamında Tommy Hilfiger x Zendaya defilesinin ön sırasında oturdu.
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Leomie Anderson, Ashley Graham ve Cindy Bruna gibi modellerin podyumda yürüdüğü defilede Victoria’s Secret modelleri, dikkatleri üzerlerinde toplayarak rol çaldı.
İşte ünlü şarkıcı Zendaya ile işbirliği yapan Tommy Hilfiger’ın defesilesini izleyen ünlü isimler...
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4Tessie Hilton, Paris Hilton, Nicky Hilton Rothschild
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5Olivia Palermo
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6Iskra Lawrence
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7Suki Waterhouse
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8Shanina Shaik
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9Paris Hilton
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10Tessie Hilton
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11Kehlani
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12Shanina Shaik
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13Indya Moore
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14Draya Michele
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15Jameela Jamil