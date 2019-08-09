Victoria's Secret modellerinden taciz isyanı

Moda dünyasının önde gelenleri ve 100'den fazla Victoria's Secret modeli, şirketin CEO'suna endişelerini ifade eden açık mektuba imza attı.
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Moda dünyasının önde gelenleri ve 100'den fazla Victoria's Secret modeli, şirketin CEO'suna son günlerde gündeme gelen taciz vakalarını hatırlatarak çalışanların güvenliği konusundaki endişelerini ifade eden açık mektuba imza attı.
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Moda endüstrisinde çalışanların haklarını savunan sivil toplum örgütü Model Alliance, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın CEO'su John Mehas'e ithafen açık bir mektup yayımladı.
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Şirketin tacize geçit vermemesi ve önlem alması gerektiği vurgulanan mektuba moda dünyasının önde gelen isimlerinden Doutzen Kroes, Christy Turlington Burns, Milla Jovovich da dahil olmak üzere 100'ün üzerinde Victoria's Secret mankeni imzasını attı.
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"Son birkaç hafta içerisinde, modelleri de hedef alan çok sayıda cinsel saldırı ve tecavüz iddialarını duyduk. Bu iddialar doğrudan Victoria's Secret’i hedeflememiş olmasına rağmen, şirketinizin bunların giderilmesi için çok önemli bir rolü olduğu açıktır" ifadeleriyle başlayan mektupta çocuk istismarıyla suçlanan ve Epstein'a da değinildi.
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Epstein'ın Victoria's Secret'in ana şirketi L Brands yöneticisi Leslie Wexner ile olan bağlantısının yarattığı huzursuzluğun vurgulandığı mektupta şirketin fotoğrafçılarından Timur Emek, David Bellemere ve Greg Kadel'in modelleri taciz ettiği iddialarının da altı çizildi.