Victoria's Secret modellerinden taciz isyanı

Şirketin tacize geçit vermemesi ve önlem alması gerektiği vurgulanan mektuba moda dünyasının önde gelen isimlerinden Doutzen Kroes, Christy Turlington Burns, Milla Jovovich da dahil olmak üzere 100'ün üzerinde Victoria's Secret mankeni imzasını attı.

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"Son birkaç hafta içerisinde, modelleri de hedef alan çok sayıda cinsel saldırı ve tecavüz iddialarını duyduk. Bu iddialar doğrudan Victoria's Secret’i hedeflememiş olmasına rağmen, şirketinizin bunların giderilmesi için çok önemli bir rolü olduğu açıktır" ifadeleriyle başlayan mektupta çocuk istismarıyla suçlanan ve Epstein'a da değinildi.