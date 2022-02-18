Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau

Geçen yıl podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çeken model Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.

Haberler 18.02.2022 - 10:42

Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 1

ABD’de düzenlenen New York Moda Haftası'nda Şubat 2020'de podyuma çıktığında moda endüstrisinin dikkatini çeken model Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.

Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 2

Jirau’nun, çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten tonlarında iç çamaşırları üreten ve güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu “Love Cloud” adlı iç çamaşırı koleksiyonunun kampanyasına katıldığı belirtildi.


Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 3

Porto Rikolu model ve aktivist Jirau, Victoria's Secret için poz vermenin bir “Hayalin gerçekleşmesi” olduğunu söyledi.


Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 4

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, kampanyanın Down Sendromlu bir bireyi cinselleştirdiğine dair endişelerini dile getirdi.

İşte diğer kareler...

Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 5
Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 6
Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 7
Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model: Sofia Jirau - 8

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