Victoria’s Secret'ın 8 sırrı

1 Ülkemizde her yılbaşında görkemli defileleriyle TV ekranındaki yerini alan Victoria’s Secret Moda Şovu, gerek düzgün fizikli ‘melekleri’, gerekse birbirinden çekici tasarımlarıyla göz dolduruyor. Milliyet'in haberine göre; gösterimi bir saat süren şov için çalışmalar, aylar öncesinden başlıyor. Meleklerin kanatları, ürünlerin tasarımları, saç-makyaj, şehir tanıtımı ve uyulması gereken diyetler dikkat çekerken, defilenin perde arkasında uyumlu bir ekip yer alıyor.

2 1- El yapımı kanatların ortalama ağırlığı 7-10 kilogram arasında. Şimdiye dek en ağırını 2011 yılında Alessandra Ambrosio taşıdı. Model, dört aylık hamileyken 27 kilogramlık kanatlarıyla yürüdü.

3 2- Aylar süren sıkı diyetlerin ardından düzenlenen şov sonrası, açık büfesi olan büyük bir parti veriliyor. Yapımcısından tasarımcısına, modelinden makyözüne kadar herkes, after party’de buluşuyor.

4 3- Her model şov için ayrı bir güzellik hazırlığından geçiyor. Devasa kulislerde onlarca kuaför ve makyöz onları beklerken, saç-makyaj ve hazırlanma, ortalama beş saat sürüyor.

5 4- Modeller, ekranda göründüğü gibi podyumda bir kez yürümüyor. Olası bir aksiliğe karşı şovlar iki kez kayda alınıyor ve ardından mükemmel montaj için yapım sonrası ekibi bir araya geliyor.

6 5- Melekler çoğu zaman ‘en büyük kanat yarışı’na giriyor. Haftalar öncesinde yapılan seçmelerin ardından, verilen kanatların büyüklüğü, markadaki kıdemi simgeliyor. Öyle ki modacılar ‘kanat’ kelimesi yerine ‘kemer’ sözcüğünü kullanıyor!

7 6- Defilelerde şimdiye dek takılan en pahalı sütyen, Gisele Bündchen’in 2005’te tanıttığı 15 milyon dolar’lık fantazy bra oldu. Ürün satılmıyor, şovdan sonra değerli taşları sökülüyor.

8 7- Kulis, devasa bir kuaförü andırıyor. Yoğun çalışma ortamı içinde, bir defilede ortalama 150 tüp ruj kullanılıyor. Bu da bir model için üç tüpe denk geliyor. Bir şovda tüketilen saç spreyinin sayısı ise, 40 kutu.