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Victoria’s Secret’ın son gözdesi: Grace Elizabeth

Vogue, V Magazine ve GQ gibi dergiler tarafından yeni nesil süper model olarak adlandırılan Grace Elizabeth, Victoria’s Secret’ın bu seneki son meleği oldu. İşte 3 yıl gibi kısa bir sürede zirveye tırmanan 22 yaşındaki modelin, spor, bakım ve makyaj sırları

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    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri
    22 yaşındaki ABD'li model Grace Elizabeth Victoria’s Secret’ın bu seneki son meleği oldu.

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    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri
    Grace, bugüne kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu; Paris, İspanya Rusya ve Almanya gibi birçok Vogue dergisinin kapağında yer aldı.

  • 3

    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri
    Bunun dışında V Magazine, InStyle, Porter Edit, Harper’s Bazaar ve ELLE gibi dergilerin de kapağında boy gösterdi.

  • 4

    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri
    Lake City, Florida’da doğup büyüyen genç model Grace, Guess ile çıkış yaptı

  • 5

    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri
    Yalnızca üç yıllık model geçmişi olmasına rağmen Grace, Chanel, Karl Lagerfeld, Versace, Carolina Herrera, Hugo Boss, Max Mara, Tory Burch ve Ralph Lauren gibi dünya devi moda evlerinin kampanyalarında yer alarak moda sektöründe kendini kanıtladı.

  • 6

    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri
    Bütün bu başarıların yanı sıra Grace, sektördeki ikinci yılında BOF500 listesinde yer alarak moda dünyasındaki en etkili kişilerden biri olmaya hak kazandı.
  • 7

    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri

    Işıltılı ve pürüzsüz tene sahip modelin sırrı, cildi nemlendirirken vitamin içeriğiyle besleyen organik yağlar. Sabahları birkaç damla avokado yağıyla yüzüne ve boynuna masaj yapıyor. Protein zengini hindistancevizi yağını, yüksek koruma faktörü içeren kremlerle karıştırarak vücudunu güneş ışınlarına, kuruluğa ve çatlaklara karşı koruyor.

  • 8

    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri

    22 yaşındaki model, aydınlatıcı uyku maskesini ise yanından ayırmıyor. “Sayesinde yüzümde yorgunluktan eser kalmıyor” diyor. “Özellikle uçaktan inip doğrudan çekime gideceğim iş seyahatlerinde mucizeler yaratıyor.”

  • 9

    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri

    Elizabeth, makyaj konusunda da sadelikten yana. Kiraz tonu mat ruj, ince yapılı fondöten, siyah maskara ve yay şeklindeki kaşlarını belirginleştiren kahverengi kalem, onun doğal güzelliğini ortaya çıkarmak için yeterli. Dumanlı göz makyajı ve eyeliner ikilisinin yapay bir görünüm yarattığını düşünen model, dolgun kirpiklerdense vazgeçemiyor: “Fırçası, kirpikleri kavrayacak kadar küçük ve kıvrık olan bir maskara, gözlerinizin şeklini güzelleştirir” diyor Elizabeth.

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    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri

    Uygulama ayağı için de tüyoları var: “Fırça ucundaki fazla tortuyu almak için fırçayı önce havlu kağıda dokundurun. Maskara sürdükten sonra kirpikleri kaş fırçasıyla tarayarak ayırın. Voila!” 

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    Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, Grace Elizabeth kimdir, Grace Elizabeth'in kariyeri
    Elizabeth, çizilmiş gibi vücut hatlarını yoga ve boksa borçlu. Bazen spor yapmaya üşendiğini itiraf eden model, üzerindeki rehaveti atmak için yüksek tempolu müzik açıp moda girene kadar dans ediyor.
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