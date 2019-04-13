Victoria’s Secret’ın son gözdesi: Grace Elizabeth
Vogue, V Magazine ve GQ gibi dergiler tarafından yeni nesil süper model olarak adlandırılan Grace Elizabeth, Victoria’s Secret’ın bu seneki son meleği oldu. İşte 3 yıl gibi kısa bir sürede zirveye tırmanan 22 yaşındaki modelin, spor, bakım ve makyaj sırları
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122 yaşındaki ABD'li model Grace Elizabeth Victoria’s Secret’ın bu seneki son meleği oldu.
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2Grace, bugüne kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu; Paris, İspanya Rusya ve Almanya gibi birçok Vogue dergisinin kapağında yer aldı.
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3Bunun dışında V Magazine, InStyle, Porter Edit, Harper’s Bazaar ve ELLE gibi dergilerin de kapağında boy gösterdi.
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4Lake City, Florida’da doğup büyüyen genç model Grace, Guess ile çıkış yaptı
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5Yalnızca üç yıllık model geçmişi olmasına rağmen Grace, Chanel, Karl Lagerfeld, Versace, Carolina Herrera, Hugo Boss, Max Mara, Tory Burch ve Ralph Lauren gibi dünya devi moda evlerinin kampanyalarında yer alarak moda sektöründe kendini kanıtladı.
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6Bütün bu başarıların yanı sıra Grace, sektördeki ikinci yılında BOF500 listesinde yer alarak moda dünyasındaki en etkili kişilerden biri olmaya hak kazandı.
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Işıltılı ve pürüzsüz tene sahip modelin sırrı, cildi nemlendirirken vitamin içeriğiyle besleyen organik yağlar. Sabahları birkaç damla avokado yağıyla yüzüne ve boynuna masaj yapıyor. Protein zengini hindistancevizi yağını, yüksek koruma faktörü içeren kremlerle karıştırarak vücudunu güneş ışınlarına, kuruluğa ve çatlaklara karşı koruyor.
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22 yaşındaki model, aydınlatıcı uyku maskesini ise yanından ayırmıyor. “Sayesinde yüzümde yorgunluktan eser kalmıyor” diyor. “Özellikle uçaktan inip doğrudan çekime gideceğim iş seyahatlerinde mucizeler yaratıyor.”
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Elizabeth, makyaj konusunda da sadelikten yana. Kiraz tonu mat ruj, ince yapılı fondöten, siyah maskara ve yay şeklindeki kaşlarını belirginleştiren kahverengi kalem, onun doğal güzelliğini ortaya çıkarmak için yeterli. Dumanlı göz makyajı ve eyeliner ikilisinin yapay bir görünüm yarattığını düşünen model, dolgun kirpiklerdense vazgeçemiyor: “Fırçası, kirpikleri kavrayacak kadar küçük ve kıvrık olan bir maskara, gözlerinizin şeklini güzelleştirir” diyor Elizabeth.
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Uygulama ayağı için de tüyoları var: “Fırça ucundaki fazla tortuyu almak için fırçayı önce havlu kağıda dokundurun. Maskara sürdükten sonra kirpikleri kaş fırçasıyla tarayarak ayırın. Voila!”
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11Elizabeth, çizilmiş gibi vücut hatlarını yoga ve boksa borçlu. Bazen spor yapmaya üşendiğini itiraf eden model, üzerindeki rehaveti atmak için yüksek tempolu müzik açıp moda girene kadar dans ediyor.