Victoria's Secret'ın yeni gözdesi Alexina Graham

1 Alexina Graham 29 yaşında ve 1.82 boyunda İngiliz bir model. Daha önce de Victoria's Secret için çekimlere katılan Alexina moda devi markayla anlaşma imzalayarak resmen Victoria's Secret meleği oldu.

2 Karizmatik ve güzel Alexina Graham’ı tanımlamak için en sık kullanılan iki kelime. Büyük Britanya Nottinghamshire’da doğan ve büyüyen Graham, 6 yaşındayken bale derslerine başladı.

3 Bale sayesinde nasıl zarif görüneceğini öğrenen Alexina, aynı zamanda kamera karşısında nasıl durması gerektiğini de öğrendi ve bu şekilde modellik hayatına giriş yapmış oldu.





4 Alexina’nın modellik kariyeri Burberry’nin 2009 bahar koleksiyonuna yer almasıyla başladı. Çok kısa sürede yükselen Alexina, Models.com’a göre endüstrinin en seksi modelleri arasında yer alıyor.

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5 Daniel Jackson, Phil Poynter, Russell James, Mariano Vivanco, Kacper Kasprzyk, Ellen Von Unwerth, Walter Chin, Tung Walsh, Philip Gay, Victor Demarchelier, Kenneth Willardt, Jan Welters, Sofia Sanchez & Mauro Mongiello ve Jerome Duran gibi-sektörün öne çıkan en yetenekli fotoğrafçılarıyla çalışan yeni melek, MaxMara, Brandon Maxwell, Balmain, Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani ve Zimmerman gibi markaların defilelerinde de boy gösterdi.







6 İlk kez2017 yılında Şangay’da gerçekleştirilen Victoria’s Secret Fashion Show’da yer alan model, daha sonra marka ile yakın ilişkiler içerisinde olmaya devam etti ve New York’ta düzenlenen 2018 Victoria’s Secret Show’da yer aldı.

7 Bununla birlikte Victoria’s Secret’ın reklam çekimlerinde Russell James ve Jerome Duran ile çalışma fırsatı da buldu.